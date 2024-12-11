Шахтар — Баварія. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар із великим рахунком поступився мюнхенській Баварії в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА. Якщо залишити цей факт на самоті, то, напевно, ні в кого не виникне жодних здивувань. Але команда Маріно Пушича все ж таки пограла на наших нервах своїм несподіваним швидким м’ячем, тож певні емоції ця гра таки залишила по собі. П’ять безглуздих помилок у захисті — це дуже багато й на такому рівні не могли за це не покарати. І в підсумку Баварія з усіма її кадровими проблемами виглядала явно у виграшному ракурсі. Якщо ж прибрати ці необов’язкові недоліки, то буде звичайний матч. А якщо ще й навчитись забивати свої моменти, то й узагалі можна багато на що зазіхнути.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фельтінс-Арені (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 5,0. 15 сейвів цього разу не було, хоча й самих ударів у Баварії було понад 20. Навіть п’яти сейвів Різник не здійснив — обмежився лише трьома, тоді як основною його роботою було перехоплення флангових передач та гра на відскоках. І ногами ще змушували грати партнери по команді, не без цього. Звинуватити Дмитра бодай у одному з пропущених м’ячів при цьому навряд чи вдасться.

Юхим Конопля — 5,0. Непомітний матч для правого захисника, бо в атаці розвернутись йому не дали, а в атаці Баварія, здебільшого, обирала інший бік поля, тож Конопля залишився без м’яча та без значного обсягу роботи. Останнє, можливо, і на краще, а от без фірмових підключень партнера одному Зубкову попереду було сутожно.

Валерій Бондар (4,5) — Алаа Грам (3,0) — 3,5. Усі завершальні удари Баварія виконувала із зони відповідальності центральних захисників Шахтаря, і тут навіть не вдасться скинути провину на те, звідки м’яч туди приходив. Пушич здивував із появою туніського футболіста в стартовому складі, хоча до цього постійно награвся Азарові ліворуч у захисті й нікого це не бентежило.

А тут на відповідальну гру з’являється Грам, і просто доводить, що на такому рівні йому грати ще надто рано. Хоча звідки тому досвіду взятись, якщо навіть у чемпіонаті Алаа не отримує ігрового часу достатньої кількості? Зате тут досвіду нахапався — хоч греблю гати. І випадкові відскоки, і незграбні підкаті, і втрати позиції, і привезені пенальті. Бондар на цьому тлі навіть виглядав острівцем безпеки, хоча й сам теж устигав помилятись.

Микола Матвієнко — 5,0. Інколи захиснику Шахтаря доводиться згадувати минуле й грати на фланзі оборони, але коли в суперниках настільки технічний гравець, як Олісе, то Матвієнку важко щось протиставити через банальний брак швидкості. Від Миколи ми не побачили якихось кричущих помилок чи недопрацювань, але позиція на фланзі вимкнула його найліпшу здібність — вантажити м’яч уперед, що за обраної Шахтарем тактики контратак було чи не найважливіше.

Марлон — 4,0. Горять очі, але й хата теж горить — це про бразильського опорника Шахтаря, який цього разу так хотів чіплятись за кожен м’яч, вести гру та взагалі бути корисним для команді, що в підсумку загрався в супермена та прибив її сподівання на успіх помилкою наприкінці першого тайму. А на другий узагалі не з’явився. Не подужав власні ж амбіції.

Олександр Зубков — 6,0. На початку гри правий вінгер Шахтаря видавав такий перформанс, що навіть у заядлих критиків не було приводів відпустити кпин на його адресу. Та й другу половину Зубков теж починав непогано. Шкода, що поміж цими відтинками, а також у завершальній фазі гри, його вже не було помітно на полі.

Артем Бондаренко — 4,5. Атакувати в інсайда Шахтаря цього разу не виходило, а захисті ми маємо переважну більшість програних єдиноборств із його боку, тож роль додаткового опорника також Бондаренку не вдалась. Хоча цього разу й не було перетягувань м’яча з його боку, але так, щоб узагалі без участі в завершенні атак, то на Артема вже не схоже.

Георгій Судаков — 4,5. Що не матч Ліги чемпіонів, окрім Янг Бойз, то ми кажемо, що лідеру сучасного Шахтаря чогось не вистачає. Цього разу забракло вбивчості під час завершення атак. Усі легко пригадають той момент наприкінці першого тайму, але ж був ще один, менш очевидний, одразу після першого пропущеного, і там теж можна було краще пробити із середньої відстані у вільній позиції. Обмежився лише передачами на загострення й, як і решта партнерів, опустив плечі задовго до фінального свистка.

Кевін — 5,5. За великим рахунком, лівий вінгер Шахтаря цього разу на повну використав своє вміння закручувати м’яч у кути чужих воріт і забезпечив команді перевагу. Інша справа, що вже за кілька миттєвостей Кевін цю перевагу й нівелював власною ж помилкою, тому що був той гол, що ні. І хоча на цьому корисні дії бразильця не обмежились, але однією лишень інтенсивною біганиною Баварію не здивувати. І вже точно ми б казали інакше про внесок цього гравця, якби Судаков не змарнував його потенційний гольовий пас.

Данило Сікан — 4,5. По пів матчу — на кожного з форвардів. Так вирішив Пушич цього разу. Хоча й українського нападника ми могли побачити тільки в боротьбі за м’яч до перерви, а не за виконанням безпосередніх обов’язків — до цього справа банально не доходила. А запам’ятався Сікан лише тим, як нагримав на Різника після другого пропущеного, вимагаючи вибивати м’яч уперед, а не давати можливість Марлону показати себе.

Дмитро Криськів — 5,0. Опорник одразу з жовтою після появи на полі на заміну — така собі історія в матчі проти суперника, у якого треба той м’яч банально вигризати. Але, як не дивно, Криськів був чи не найближче за інших партнерів у центрі поля до того, аби віддати гольовий пас у цій грі — трохи не вистачило вдачі Бондарю.

Лассіна Траоре — 5,0. Геть не завжди буркінійському нападнику Шахтаря вдається виходити на поле на заміну, і майже одразу отримувати реальну гольову нагоду. Цього разу не пощастило, що Кім підставив голову під удар, а більше нагод для Траоре партнери не створили. А поборотись-поштовхатись — це будь ласка, але й Сікан робив те саме до перерви.

Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон — бразильський десант після третього пропущеного м’яча особливо на гру не мав надій повпливати, але все ж таки до матчу був залучений. І відпрацював загалом не так уже й погано. Педріньйо та Егіналду змусили Переца трохи спітніти своїми дальніми ударами, тоді як Невертон був майже непомітним.

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