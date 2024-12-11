Пушич: Як грати проти Дортмунда? Я поставлю 10 захисників!

Керманич Шахтаря прокоментував поразку від Баварії.

Донецький Шахтар напередодні зазнав розгромної поразки від мюнхенської Баварії в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені.

Шахтар — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Ви завжди питаєте про склад, хто грає чи не грає. Бо я так вирішив і вважав, що це піде на користь у цьому матчі. Як ви можете побачити, це пішло на користь у першому таймі.

Марлон та Грам? Дуже добре. Двоє молодих футболістів без великого досвіду на такому рівні грають рішуче, із характером. Так, як і кожен молодий гравець, вони припускаються помилок, але це ціна, яку ми платимо за розвиток. І я дуже пишаюся обома хлопцями. Вони показали сміливість, намагалися грати, а протистояти одній з найкращих команд світу, безумовно, нелегко.

Але мені подобається випускати молодь, щоб вона розвивалась, виходила на певний рівень. Насправді це ціна, яку ми платимо, і це нормально. І Алаа Грам, і Марлон — фантастичні молоді футболісти, які гарно розвиваються, мають чудовий характер, і я впевнений, що вони скористаються цим досвідом у наступних матчах, будуть самовдосконалюватись ще більше та їхній внесок у команду ще зростатиме.

Гравці справді зробили все, що могли. Можу вам сказати, що я розчарований результатом, це по-перше, бо вважаю, що ми віддали гру наприкінці першого тайму. Але я не можу скаржитися на енергію, дисципліну й тактику своїх гравців, адже вони зробили все можливе.

Тож, повторюсь, коли ви граєте проти таких суперників, ви дуже швидко дістанете покарання за кожну маленьку помилку. І, на жаль, ми з цим стикнулись у першому таймі.

Як грати проти Дортмунда? Я поставлю 10 захисників! Це жарт, мій друже. Звісно, 5 пропущених голів — це занадто багато, але, водночас, як я вже казав, це гра проти чудової команди. На мою думку, ми показали багато хорошого. І моя філософія ніколи не зміниться, навіть якщо ми пропустили 5 голів.

Тому ми намагатимемось грати з усіма атакувальними півзахисниками, атакуватимемо, як ми це робили цього вечора. Тож не очікуйте, що ми випустимо багато захисників — цього ніколи не було. Це логічна частина гри.

Як я вже казав перед грою, треба бути майже ідеальним, щоб перемогти такого суперника. Можу сказати, що ми такими майже були в першому таймі, майже. Але, повторюсь, недосвідченість у певних моментах і деталях була вирішальною в цій грі. Хоча навіть після такого ментального удару в першому таймі ми розпочали другий тайм дуже добре, і я вважаю, що ми мали два відмінні шанси зі стандартів та кутових.

І, звісно, це гра. Потім ми пропустили третій гол, пенальті. Ви думаєте, там був пенальті? Мені так не здається. Тож це був подарунок від арбітра, на жаль. А далі — уже занадто. Та й після цього ми намагалися грати, атакувати, створювати щось. Мали певні моменти. І, звісно, гра була дуже відкритою, віч-на-віч майже по всьому полю, що нелегко в матчі з мюнхенською Баварією.

І ми отримали ці два м’ячі. Таке може статися, для статистики. Загалом, у відповідь на ваше запитання: у наступному матчі я випущу 11 нападників.

Я не знаю, що ми робитимемо під час зимової перерви в плані трансферів та подібного. Після останнього матчу мені потрібно зустрітись із менеджерами клубу і обговорити певні речі й проаналізувати, чи зможемо ми підсилити команду, кожну позицію, і як це зробити. Це ще під питанням, я не знаю. Нам слід подумати про це. Але, скажу ще раз: усі мої гравці дійсно зробили все можливе, тож я не можу скаржитися на їхнє ставлення та продуктивність.

У перерві я сказав команді речі, які я вам уже назвав. Що такі матчі вирішуються на рівні деталей, а цього вечора на рівні деталей Баварія переважала, що, насправді, нормально. Що ми були дуже близько в першому таймі та, на жаль, віддали гру.

Водночас я сказав, щоб вони не жаліли себе, тому що ми зробили все, щоб отримати результат у цьому матчі. Я вважаю, що ми добре проявили себе, і я хочу, щоб усі одразу переключилися та готувалися до наступної зустрічі — із Поліссям. Для мене це зараз найважливіше.

Тому я поспілкуюсь із вами про цю гру — і одразу рухаюсь далі, фокусуючись на наступному матчі. І я сказав моїм гравцям те ж саме.

Майстерні футболісти, що мають чимало якостей, багато рухаються, і нелегко оборонятись від таких виконавців. Це відповідь на ваше запитання. Не можна гадати, чому такі кваліфіковані футболісти іноді залишаються вільні, — через це вони топові гравці.

Хоча ми зробили все, щоб захищатись, але ми це робили як команда, і, звісно, коли ти граєш з такими суперниками, це логічно, що вони будуть створювати нагоди. Це досить нормально.

Хочу сказати, що загалом ми провели багато гарних ігор, показали досить непоганий футбол. Не завжди отримували заслужений результат, особливо це стосується попереднього матчу. Але ми проявили себе, грали й змагалися з іншими командами.

Мене влаштовує, що ми в цілому показали впродовж цієї кампанії в Лізі чемпіонів. Чи могли б ми набрати більше балів? Так, могли б. Разом із тим мушу зазначити, що в нас дуже насичений графік, а грати проти топових команд досить непросто. Скажу так: досвід, що ми отримуємо в таких іграх, дуже добре впливає на гравців. Це іноді переживання певних розчарувань, але й саморозвиток.

Загалом можу бути задоволеним цією частиною турніру. Повторюсь, ураховуючи те, звідки ми, яке в нас футбольне життя та через що нам доводиться проходити, як команді, так і клубу, можу лише сказати: гарна робота, хлопці! Треба вчитися на помилках, і ми станемо сильнішими, переживши все це.

Попереду ще дві гри, це ще не кінець, хоча пройти до наступного етапу буде дуже складно, слід бути реалістами. Та ми зіграли багато гарних матчів у цій кампанії", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме французький Брест.