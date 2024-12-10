Ліга чемпіонів. 6 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 10 грудня.

Сьогодні, 10 грудня, відбудеться перший ігровий день шостого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[30] Жирона — Ліверпуль [1]

Вівторок, 10 грудня, 19:45. Естаді-Монтіліві, Жирона (Іспанія). Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція)

Сподіваючись влаштувати бурю в дербі Мерсисайда в АПЛ Евертон і Ліверпуль натомість стали жертвами потужного шторму, і зустріч була перенесена на більш пізнішу дату. Хоча тепер команді Арне Слота, швидше за все, доведеться готуватися до ще одного матчу в середині тижня у 2025 році, перенесення матчу стало далеко не найгіршою новиною для лідерів чемпіонату Англії, які, як і раніше, зберігають комфортну перевагу над Арсеналом та Челсі.

У той же час, "червоним" не завадить зайвий перепочинок після нічиї з Ньюкаслом (3:3), яка перервала їхню серію із семи перемог у всіх турнірах. Проте Ліверпуль забивав по кілька голів у кожній зі своїх останніх дев'яти зустрічей, включаючи перемогу над Реалом (2:0) у п'ятому турі, що продовжило їх 100% результат на вершині оновленої Ліги чемпіонів.

Ліверпуль вже гарантував собі місце у плей-оф найголовнішого клубного турніру, чого не скажеш про Жирону з українцем Віктором Циганковим, яка поки що дуже нестабільна і здатна на будь-який результат, як негативний, так і позитивний.

Після відходу таких ключових гравців, як Артем Довбик, Савіо, Ян Коуту та Алеш Гарсія, оновлена ​​команда Мічела демонструє посередні результати у всіх турнірах – каталонці набрали 22 очки у 16 ​​матчах і займає лише восьме місце.

Жирона вже здобула свою першу перемогу в ЛЧ, але були й невдачі: поразки від ПСЖ, ПСВ, Феєнорда, а нещодавно від Штурму, чого ніхто не очікував. Як результат 30 місце і команда Мічела явно не в кращій формі зустрічає потужний Ліверпуль. І все це на додаток після поразки від Реала (0:3) у чемпіонаті та вильоту з Кубку Іспанії від скромного Логроньєса.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Блінд, Крейчі, Хуанпе, Мартінес — Ромеу, Мартін — Хіль, Гутьєррес, ван де Бек — Міовські.

Ліверпуль: Келлегер — Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд — Джонс, Гравенберх — Діас, Собослаї, Салах — Гакпо.

Не зіграють: Еррера, Циганков, Соліс (?) — Аліссон, Бредлі, Конате, Мак Аллістер, К'єза (?), Жота (?), Цимікас (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Ліверпуль — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.49, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 6.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.65.

прогноз 0:3

[23] Динамо Загреб — Селтік [20]

Вівторок, 10 грудня, 19:45. Максимир, Загреб (Хорватія). Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина)

Якщо не брати до уваги кваліфікацію, Селтік може досягти того, чого не вдавалося жодній команді з Шотландії з 1986 року: вони не зазнають поразок у чотирьох матчах поспіль у головному європейському турнірі.

Брендан Роджерс привів свою команду до солідних восьми очок, здобувши перемоги над Слованом і Лейпцигом, а також нічиїми з Аталантою та Брюгге. Це дозволяє Селтіку займати 20 місце, що забезпечує їм місце у плей-оф. При цьому шотландцям не вистачає лише двох очок до бажаної вісімки найкращих.

На внутрішній арені чинний чемпіон продовжує змітати суперників на своєму шляху. У суботу їм вдалося здобути перемогу над Гіберніаном (3:0), зберігши свою перевагу на вершині чемпіонату.

Динамо Загреб також зустрічалося з дортмундською Боруссією та програло з рахунком 0:3 у п'ятому турі, проте команда Нєнада Беліци програла лише другу гру. Між цими невдачами були перемоги над Зальцбургом та Слованом, а також нічия з Монако, що дозволяє їм із сімома очками триматися поряд із зоною плей-оф.

Однак на даному етапі Динамо продовжує спотикатися в чемпіонаті, поділивши очки зі Славеном, що продовжило їхню безпрограшну серію до чотирьох матчів, а загальна серія без перемог у всіх турнірах розтягнулася до п'яти ігор.

Недолік ефективності у штрафному майданчику суперників, мабуть, є коренем їхніх проблем — "сині" забили лише один гол в останніх чотирьох матчах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Загреб: Невістич — Торенте, Бернауер, Теофіль-Катрен — Огівара, Стойкович, Павич, Рог, Рістовскі — Куленович, Петкович.

Селтік: Шмейхель — Тейлор, Трасті, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Енгелс — Маеда, Кюн, Фурухасі.

Не зіграють: Мішич, Сучич, Кордоба — Гольм.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Селтік — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.28, тоді як потенційний успіх Динамо Загреб оцінюється показником 3.15. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

прогноз 1:1

[6] Баєр — Інтер [2]

Вівторок, 10 грудня, 22:00. БайАрена, Леверкузен (Німеччина). Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія)

Повний анонс матчу Баєр — Інтер читайте за посиланням.

[5] Аталанта — Реал Мадрид [24]

Вівторок, 10 грудня, 22:00. Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо (Італія). Головний арбітр — Шимон Марчиняк (Польща)

Повний анонс матчу Аталанта — Реал Мадрид читайте за посиланням.

[26] Шахтар — Баварія [13]

Вівторок, 10 грудня, 22:00. Фельтінс-Арена, Гельзенкірхен (Німеччина). Головний арбітр — Халіл Мелер (Туреччина)

Повний анонс матчу Шахтар — Баварія читайте за посиланням.

[34] РБ Лейпциг — Астон Вілла [9]

Вівторок, 10 грудня, 22:00. Ред Булл Арена, Лейпциг (Німеччина). Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія)

Після блискучого старту у своїй першій кампанії в Лізі чемпіонів, де команда здобула три перемоги, не пропустивши жодного гола, Астон Вілла забуксувала і набрала лише одне очко в останніх двох матчах.

На тлі різкого спаду Вілла поступилася Брюгге, а потім задовольнялася нічиєю проти Ювентуса, що коштувало їм місця у вісімці найкращих. Тим не менш, команда Унаї Емері відіграла на нуль чотири матчі з п'яти, а Еміліано Мартінес пропустив лише раз після безглуздого пенальті в Бельгії. Багато в чому, навіть нічия з німцями, забезпечить Віллі місце у плей-оф.

Тим не менш, бірмінгемський клуб перервав тривожну серію з восьми матчів без перемог, обігравши Брентфорд і Саутгемптон в АПЛ, займаючи шосте місце.

Навпаки, Лейпциг ризикує втратити всі шанси на прохід далі, програвши усі свої перші п'ять матчів – їм потрібна лише перемога і інших варіантів просто не існує. Чотири із цих поразок були з різницею в один гол проти таких суперників, як Атлетіко, Ювентус, Ліверпуль та Інтер. Однак Селтік забив три м'ячі, на що німці відповіли лише одним голом.

Залишившись ні з чим у матчі з Віллою, саксонська команда зафіксує найдовшу серію поразок у ЛЧ і найдовшу серед німецьких клубів з 2003 року, коли Баєр зазнав сім поразок поспіль.

Незважаючи на все, якщо залишити осторонь невдачі в Лізі чемпіонів, Лейпциг програв лише три зі своїх останніх 27 домашніх матчів, вигравши 17. Однак усі ці поразки відбулися в останніх п'яти іграх, тому "бикам" потрібно терміново зібратися, якщо вони хочуть якось виправити своє становище в Європі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Гертрейда — Нуса, Кампль, Айдара, Баумгартнер — Опенда, Шешко.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Торрес, Карлос, Конса — Тілеманс, Онана — Барклі, Роджерс, Філоджин — Воткінс.

Не зіграють: Бітшиабу, Хаві Сімонс, Раум, Поульсен, Люкеба, Уедрагого — Ремзі, Бейлі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Лейпциг — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.61, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 2.66. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

прогноз 1:1

[32] РБ Зальцбург — ПСЖ [25]

Вівторок, 10 грудня, 22:00. Вальс-Зіценгайм, Зальцбург (Австрія). Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія)

Нездатність виграти Лігу чемпіонів часто призводить до того, що ПСЖ змінює свого тренера, тому якщо Луїс Енріке не зможе навіть потрапити до плей-оф, то складно зрозуміти, наскільки міцними будуть його позиція та довіра з боку керівництва.

ПСЖ досі не перемагав у ЛЧ з моменту перемоги над Жироною у першому турі, програвши потім Арсеналу, Атлетіко та Баварії, а також зігравши внічию з ПСВ. Це найдовша серія Енріке без перемог у ЛЧ, і в результаті парижани опустилися на 25 місце, набравши лише чотири очки.

Останнім часом їхньою найбільшою проблемою є відсутність голів: менше забили лише Янг Бойз, Болонья та Штурм Грац. Порівнювати такі клуби рука не піднімається, але статистика річ уперта.

Минулої п'ятниці ПСЖ зіграв внічию з Осером і знову не зміг забити, що дало їм антирекорд чемпіонату Франції — 11 ударів у площину воріт і жодного гола. Тим не менш, ПСЖ залишається на вершині Ліги 1, випереджаючи Марсель на п'ять очок.

Під керівництвом нового головного тренера Пепа Ліндерса Зальцбург проводить не найкращу кампанію, оскільки поразка від ПСЖ може призвести до дострокового вильоту за два тури до кінця. Цього сезону вони вже поступилися клубу Ліги 1 — Бресту (0:4), повторивши свою найбільшу домашню поразку в історії турніру. Це стало частиною серії з трьох поразок, під час якої їм не вдалося забити за дев'ятьох пропущених м'ячів.

Після неймовірної перемоги над Феєноордом, Зальцбург швидко повернувся до старих звичок, розгромно програвши Баєру в розпал чотириматчевої серії без перемог, у якій також були поразки від Лінца та ЛАСКа на внутрішній арені. Зальцбург перервав цю серію, обігравши Хартберг, але потім знову втратив очки, зігравши внічию з Рапідом. В результаті п'яте місце — 13 очок від Штурму.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РБ Зальцбург: Шлагер — Мелльберг, С. Байду, П'янтковські, Дедич — Діамбу, Гурна-Дуат, Кларк — Глух, Дагім, Єо.

ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі — Невеш, Вітінья, Заїр-Емері — Баркола, Лі Кан Ін, Асенсіо.

Не зіграють: Бласвіх, К'єргор, Моргалла, Фернандо, Терзич, Е. Байду, Бланк, Конате, П'янтковські (?) — Ернандес, Маюлю, Дембеле.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

ПСЖ — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.37, тоді як потенційний успіх РБ Зальцбурга оцінюється показником 7.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.60.

прогноз 0:2

[22] Брюгге — Спортінг [10]

Вівторок, 10 грудня, 22:00. Ян Брейдел, Брюгге (Бельгія). Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія)

У п'яти матчах Ліги чемпіонів Брюгге здобув дві перемоги, зіграв внічию та двічі програв. Як результат сім очок і непогане 22 місце, навіть попереду Реала, але на одне очко.

Голи – головна проблема для бельгійців: вони забили всього чотири голи, але при цьому гарно проявили себе в обороні, пропустивши сім голів у п'яти матчах проти сильних суперників.

"Блаув-Цварт" вийдуть на цей матч після трьох перемог поспіль, причому в останніх десяти іграх клуб не програвав, включаючи перемогу над Мехеленом (2:1) у чемпіонаті. В результаті Брюгге посідає друге місце, відстаючи на чотири очки від Генка.

Спортінг, тим часом, поступився Морейренсе (1:2) в чемпіонаті і поступається двома очками Бенфіці з Анатолієм Трубіним, яка посідає друге місце.

"Леви" програли останні три матчі, включаючи поразку від Арсеналу у ЛЧ наприкінці минулого місяця. Команда зазнає явних труднощів після відходу Рубена Аморіма в середині листопада, коли той очолив Манчестер Юнайтед.

Незважаючи на все, команда Жоау Перейри посідає десяте місце у ЛЧ, здобувши три перемоги та набравши десять очок. Це на п'ять очок менше, ніж у лідера Ліверпуля. Спортінг, як і раніше, має всі шанси на вісімку найкращих, але "леви" жодного разу не виграли жоден виїзний матч у Бельгії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брюгге: Міньйоле — Де Кейпер, Мехеле, Ордоньєс, Сейс — Яшарі, Оньєдіка — Цоліс, Ванакен, Ольсен — Жутгла.

Спортінг: Ісраель — Інасіу, Діоманде, Дебаст — Араухо, Моріта, Юльманн, Кенда — Едвардс, Трінкан — Дьокереш.

Не зіграють: Меєр — Сантуш, Куарежма (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Спортінг — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.30, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 3.05. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

прогноз 1:1

[11] Брест — ПСВ [18]

Вівторок, 10 грудня, 22:00. Стад Де Рудуру, Генгам (Франція). Головний арбітр — Хосе Марія Санчес (Іспанія)

У той час як у Європі Брест демонструє неймовірні результати, що перевершують всі очікування, команда продовжує зазнавати труднощів у Франції, зазнавши четвертої поразки у п'яти останніх матчах чемпіонату. Зараз Брест ближче до зони вильоту в Лізі 1, ніж до єврокубкових позицій – 11 місце та 16 очок після 14 турів.

Однак перед своїми вболівальниками результати були загалом позитивними: після поразки від Марселя була лише одна поразка у восьми зустрічах. Серед них чотири очки, набрані у двох матчах у ЛЧ — перемога над Штурмом та нічия з чинним чемпіоном Бундесліги Баєром.

Уникнувши поразки від ПСВ, Брест може стати першою французькою командою після Лілля у 2001 році, яка розпочне сезон ЛЧ без поразок у перших трьох домашніх матчах, навіть за наявності ПСЖ. У "піратів" вже десять очок і вони мають усі шанси на вихід у плей-оф, незалежно від останніх трьох турів.

ПСВ знаходиться нижче Бреста, але команда зараз у блискучій формі та здобула шість перемог поспіль у всіх турнірах, розгромивши Твенте у п'ятницю. Підопічні Петера Боша виграли два останні матчі у ЛЧ, обігравши Жирону та Шахтар, що дає їм шанс виграти три матчі поспіль у ЛЧ вперше за 18 років.

Напружені та вирвані три очки від Шахтаря вивели ПСВ у топ-24, але їхнього поточного рахунку у вісім очок майже напевно буде недостатньо для плей-оф, тому нідерландцям потрібно перемагати і робити це прямо зараз. Так, попереду є ще Црвена Звезда, але потім буде Ліверпуль, де шансів буде явно менше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брест: Бізот — Айдара, Кардіналь, Шардонне, Зогбе — Маньєтті, Фернандес, Камара — Лаже, Кастільо, Сіма.

ПСВ: Бенітес — Дамс, Боскальї, Фламінго, Карсдорп — Тілльман, Жуніор, Сайбарі — Ланг, Бакайоко, де Йонг.

Не зіграють: Локо, Мартін, Лала, Ле-Мелу, Кулібалі, Фавр, Ажорк — Дріуш, Нагало (?), Дест (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

ПСВ — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.03, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 3.65. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.