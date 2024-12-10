Баєр — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10.12.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 10 грудня та розпочнеться о 22:00.

У шостому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА між собою зіграють леверкузенський Баєр та міланський Інтер.

Баєр — Інтер

Вівторок, 10 грудня, 22:00, стадіон БайАрена, Леверкузен. Арбітр зустрічі — Славко Вінчич (Словенія)

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Увірватись до переліку з восьми найкращих команд Ліги чемпіонів — це справа складна, а втриматись у ньому — ще складніша. Міланський Інтер на цьому шляху є одним із найбільш зразкових колектив у цьому сезоні, бо досі не пропустив жодного м’яча у власні ворота й лише одного разу зіграв унічию — проти англійського Манчестер Сіті ще в першому турі (0:0).

І тут деякі поціновувачі футболу можуть справедливо зазначити, що серед потужних суперників у колективу Сімоне Індзагі були тільки "містяни" та лондонський Арсенал (1:0), тоді як сербська Црвена Звезда (4:0), швейцарський Янг Бойз (1:0) та німецький РБ Лейпциг (1:0) поруч із цими двома клубами не стоять. Та й загалом у "нерадзуррі" календар такий, що є, де перевести подих поміж складними протистояннями.

Компанія Favbet вважає, що Баєр — фаворит зустрічі. На перемогу команди Хабі Алонсо дають коефіцієнт 2.24. Нічию оцінили в 3.50, а успіх Інтера — 3.25. Ми ж будемо очікувати на результативний футбол, тож обидві заб’ють за 1.65 — наш вибір.

Суперникам Інтера за наступною грою, леверкузенському Баєру, у цьому плані пощастило дещо менше, бо серед команд АПЛ "фармацевтам" довелось грати на Енфілді проти Ліверпуля (0:4), навідатись до Мілана, але на дуель проти "россонері" (1:0), пройти випробування Де Кейпом та Феєнордом (4:0), а також позмагатись із надуспішним французьким Брестом (1:1). І все це на тлі активізації Баварії на внутрішній арені, де цього футбольного року у команди Хабі Алонсо вже немає непереможної серії.

На додачу до цього, Баєр і досі перебуває в статусі команди, лідерами якої дуже цікавляться інші клуби, тож наближення чергового трансферного вікна — це знову складна історія для леверкузенців. Інтеру в цьому плані все ж таки простіше — успіхи на внутрішній та міжнародній арені можна здобувати майже без реальних ризиків утратити когось посеред кампанії, хоча й ситуація для "змій" у Серії A не настільки однозначна, як би їм того хотілося б. Бо є ще Аталанта та Наполі, і вони створюють реальні проблеми. А там ще й матчі за Суперкубок незабаром у січні. Якраз під продовження Ліги чемпіонів.

П’ять поспіль перемог від Баєра в усіх турнірах, уключно з успіхом у Мюнхені (1:0) та розгромом у Зальцбурзі (5:0). Але й Інтер має, чим відповісти, у вигляді серії без поразок у всіх змаганнях, яка тягнеться від самого міланського дербі наприкінці вересня (1:2) — у принципі єдиної поразки команди Індзагі в усіх турнірах станом на зараз. І оскільки місце в 1/8 фіналу ще жодній із цих команд не гарантовано, то поразка на цьому етапі ризикує стати як не фатальною, так точно ускладнить подальше життя.

Бо основний раунд на цьому не завершується, і далі у Баєра буде Атлетіко (г) та Спарта Прага (д). А у Інтера — Спарта Прага (г) та Монако (д).

Орієнтовні склади

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Андріх, Джака, Грімальдо — Телла, Вірц.

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Тюрам, Мартінес.

Не зіграють: Адлі (малогомілкова кістка), Боніфейс (м’язи), Гофманн (м’язи) — Ді Дженнаро (палець), Павар (м’язи).

Під питанням: Шик (гомілка) — Мюллер (підколінне сухожилля)

Тренери кажуть

Хабі Алонсо, головний тренер Баєра:

"Ми знаємо, що нам протистоїть одна з найсильніших команд Європи, але ми готові. Інтер — команда з великим спадком, вона дуже сильна і має чітке уявлення про те, чого хоче. Вони знають, як вести гру. Вони дуже зрілі, і грати проти них буде чудово.

Це — команда-переможець, вони грали у фіналі Ліги чемпіонів два роки тому і вигравали скудетто. Вони мають дуже чітке уявлення про те, чого хочуть досягти, у них дуже хороші гравці й один із найкращих тренерів у світі".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера:

"Уже починаєте підраховувати очки? Ми вже дуже добре попрацювали в цьому розіграші, і ми знаємо, що з 17 очками ми можемо бути в плей-оф, а з 18 — ми точно будемо в плей-оф. Залишилось ще три гри, і ми повинні зробити все можливе, починаючи від завтрашнього вечора.

Нам протистоїть одна з найкращих команд Європи, вони програли лише три гри. Ми це дуже добре розуміємо".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались тричі — у групових раундах Ліги чемпіонів-2002/03 та 03/04, коли Інтер перемагав удома (3:2) та на виїзді (2:0) відповідно, а також міланці перемагали в чвертьфіналі "ковідної" Ліги Європи влітку 2020 року (2:1).