Шахтар — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10.12.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 10 грудня та розпочнеться о 22:00.

У шостому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють донецький Шахтар та мюнхенська Баварія.

Шахтар — Баварія

Вівторок, 10 грудня, 22:00, стадіон Фельтінс-Арена, Гельзенкірхен. Арбітр зустрічі — Умут Мелер (Туреччина)

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Чинний чемпіон України проти чинн… а, ні, уже не чинного, до чого можна було звикнути за десятиліття, а просто багаторазового чемпіона Німеччини, який наразі намагається повернути собі цей почесний статус і навіть щось у команди Венсана Компані таки виходить на цьому шляху. А ще "Рекордмайстер" — майбутній господар фінального поєдинку цього розіграшу Ліги чемпіонів, тож, здавалося б, що могло піти не так?

І насправді "Червона машина" дуже агресивно розпочинала турнір із домашніх 9:2 проти загребського Динамо, що в контексті нічиї "гірників" у першому турі проти італійської Болоньї (0:0) виглядало для нашої команди як передчасний вирок, але бірмінгемська Астон Вілла (1:0) та каталонська Барселона (4:1) швидко повернули Баварію на грішну землю, тож довелось команді Компані більш ретельно збирати очки, аніж було до цього.

Що буває, коли мюнхенці роблять ставку на результат у своїх матчах, ми побачили в іграх проти лісабонської Бенфіки та французького Парі Сен-Жермен, які проходили за домінантної позиції німецької команди (особливо перша), але завершились лише мінімальними перемогами (по 1:0). Тож дев’ять очок — цього, виявляться, недостатньо навіть для потрапляння у вісімку найкращих команд турнірну вже на цьому етапі.

Компанія Favbet вважає, що Баварія — фаворит зустрічі. На перемогу команди Венсана Компані дають коефіцієнт 1.18. Нічию оцінили в 8.00, а успіх Шахтаря — 15.50. Ми ж не будемо очікувати на результативний футбол, тож ТМ 3 за 2.43 — наш вибір.

Однак попереду у Баварії не календар, а родючий ґрунт для збирання бажаних залікових балів, і першим на її шляху буде саме донецький Шахтар. Суперник малознайомий, але яка різниця, якщо команда з відносно далекої відстані приїздить грати до тебе в країну на стадіон, який вміщує понад 62 тисячі людей, квитки розкупають майже миттєво (ще й знижку зі скандалом вимагають), і підтримка явно буде не на боці колективу з України.

Таким чином номінально гостьовий матч перетворюється для Баварії на цілком домашній, і тут було б непогано Шахтарю використати "гірницькі" зв’язки й схилити на власний бік фанатів Шальке, які явно не в найкращих стосунках із мюнхенцями.

І в контексті цього протистояння дійсно розмов буде найбільше саме про очевидного фаворита. Бо команда Маріно Пушича зіграє так, як зможе зіграти, а от Баварія — так, як захоче. Або дозволить кадровий ресурс. І тут ми натрапляємо на чи не єдину рятівну соломинку "гірників" у прийдешній грі.

Ноєр, Девіс, Іто, Станішич, Палління, Коман, Гнабрі, Кейн та, можливо, Мюллер. Ні, це не демоверсія майбутнього стартового складу Баварії на прийдешню гру. Це — список травмованих футболістів мюнхенців, більшість із яких не допоможуть команді Венсана Компані цього вечора. Погодьтесь, від жартів про те, що хтось із розташування Шахтаря знайшов гайковий ключ, просто не обійтись. Бо на такі кадрові втрата важко не звертати уваги.

Але, як не дивно, у Баварії останніми роками бували ситуації й більш критичні, хоча й у епоху Компані в клубі подібне трапляється вперше. У ротації "Рекордмайстера" все одно знайдеться, кому грати й робити це на найвищому рівні. І навіть проблему форварда можна вирішити, якщо вже Мюллера не вдасться поставити на ноги після останньої гри проти Гайденгайма (4:2). Там такі виконавці, як Мусіала, Горецка та Лаймер можуть спокійно отримувати відпочинок і команда все одно перемагає.

На цьому тлі Шахтарю в принципі втрачати взагалі нічого. Вирішальний момент для команди Пушича був у Ейндговені, де окремі рішення арбітра безпосередньо вплинули на дивовижний камбек ПСВ на останніх хвилинах (3:2), і навіть тепер уже абсолютний рекордсмен Ліги чемпіонів Дмитро Різник цьому зарадити не зміг. У "гірників" лише чотири залікові бали за п’ять турів — цього просто дуже мало.

Дійшло до того, що остання команда, за позиції якої теоретично Шахтар може вхопитись за підсумками цього вечора, це мадридський Реал. І, як не дивно, саме бергамаська Аталанта, від якої, станом на зараз, "гірники" зазнали найбільш болючої поразки в цій єврокубковій кампанії (0:3), може допомогти трохи притримати амбіції "галактікос" щодо плей-оф.

Але це вже сценарій на межі фантастики, і тут більше питання, чи мрійниками є самі гравці та тренер українського клубу? Програти цю гру вони можуть ще в роздягальні, якщо будуть дивитись виключно на ім’я суперника, який у чемпіонаті несеться за "салатницею" так, що вчергове закрив очі на поразку в Кубку. Ще й від кого — від того-таки леверкузенського Баєра (0:1), а до цього була нічия проти Дортмунда (1:1), тож не таким і безгрішним є колектив Компані.

Але все ж таки основний раунд на цьому не завершується, бо далі в Шахтаря буде Брест (д) та Боруссія Дортмунд (г). У "Рекордмайстера" ситуація з календарем усе ж таки простіша — Феєнорд (г) та Слован (д).

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Баварія: Перец — Боє, Упамекано, Кім, Герреро — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Сане — Мюллер.

Не зіграють: Педріньйо Азеведо (дискваліфікація), Пузанков (коліно) — Коман (підколінне сухожилля), Девіс (підколінне сухожилля), Гнабрі (коліно), Іто (стопа), Кейн (підколінне сухожилля), Ноєр (ребро), Палління (м’язи), Станішич (коліно).

Під питанням: … — Мюллер (підколінне сухожилля)

Тренери кажуть

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

"Я вірю у свою команду. Усе хороше починається з віри в це. На мою думку, ми зіграли багато матчів у Лізі чемпіонів – як у попередньому форматі, так і в цьому, – де показали певні якості й рівень гри.

Звісно, коли ти протистоїш командам, які мають неймовірні якості, то маєш бути не тільки на 100 відсотків сконцентрованим, а й усе повинно бути на 100 відсотків, бути майже ідеальним, щоб отримати хороший результат".

Венсан Компані, головний тренер Баварії:

"Шахтар завжди був командою, яка домінувала. Ми теж такі. У Лізі чемпіонів вони іноді щось змінюють. Склад команди цікавий поєднанням молодих і досвідчених гравців. Я неодноразово грав проти Шахтаря. Ми ставимося до них з повагою. Це важлива гра для нас".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались двічі — у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2014/15, коли у Львові була нічия (0:0) із вилученням Хабі Алонсо, а в Мюнхені — 7:0 із вилученням Олександра Кучера та дублем Томаса Мюллера.