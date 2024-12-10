Аталанта — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10.12.2024

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на стадіоні у Бергамо зустрінуться місцева Аталанта та мадридський Реал.
[5] АТАЛАНТА — РЕАЛ МАДРИД [24]
ВІВТОРОК, 10 ГРУДНЯ, 22:00. СТАДІО АТЛЕТІ АДЗУРРІ Д'ІТАЛІЯ, АТАЛАНТА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Після свого історичного тріумфу в Лізі Європи минулого сезону Аталанта не втратила амбіцій знову кинути виклик грандам європейського футболу, до яких, заради справедливості, бергамаски теж мають повне право себе відносити. Звісно, старт цього сезону видався непростим для підопічних Джана П'єро Гасперіні — розпочався новий футбольний рік для "богині" поразкою в Суперкубку УЄФА від мадридського Реала і продовжився кількома втратами очок у чемпіонаті, перш ніж бергамаски взяли в себе і зараз йдуть на вражаючій серії з 14 матчів без поразок у всіх турнірах, а також на переможній серії з 9 поєдинків поспіль. Звісно, гравці Аталанти підходитимуть до сьогоднішньої зустрічі з "вершковими" із думками про реванш та здобуття ювілейною перемоги поспіль.
І сьогодні, напевно, саме той момент, коли Аталанта може цілком справедливо вважатися багатьма фавориткою у протистоянні з клубом, який прийнято вважати найкращим в історії Ліги чемпіонів. Колектив Гасперіні впевнено йде через голови суперників абсолютно різного рівня, що дозволяє бергамаскам на цьому етапі сезону очолювати турнірну таблицю італійської Серії А. Що стосується результатів у найпрестижнішому єврокубковому турнірі під егідою УЄФА, то тут у Аталанти проблем також немає: п'яте місце в таблиці при 11 набраних очках у минулих п'яти матчах — це дуже хороший результат, враховуючи ще й те, що і тут італійський гранд поки що йде без поразок за наявності в своєму активі трьох перемог і двох нічиїх.
Такий зірковий та гучний за іменами, але такий нестабільний... Самі ці слова першими спадають на думку, коли згадуєш про мадридський Реал зразка поточного сезону. І хоч у листопаді "вершковим" вдалося скоротити своє відставання від Барселони у таблиці іспанської Ла Ліги до двох очок, переважно це не є заслугою самих підопічних Карло Анчелотті — просто каталонці минулого місяця банально буксували більше, ніж столичний гранд, який й сам нерідко продовжує втрачати очки у чемпіонаті. Але, тим не менш, на цьому етапі кампанії можливе "золото" Реала вже не виглядає таким примарним з турнірної точки зору.
Утім, до рівня гри Реала є так само багато питань, як і до результатів. Звісно, великий вплив на команду мали чисельні травми основних виконавців у лінії оборони, але й дії команди в атаці часом не викликають нічого, окрім сміху — той момент, коли зіркове тріо не є гарантією успіхів у кожному матчі. Хто б міг подумати, але "вершкові" набрали у минулих п'яти поєдинках Ліги чемпіонів лише шість очок, знаходячись наразі на 25 місці в таблиці — буквально в одному кроці від зони прямого вильоту з турніру. Проте можливості реанімувати свою плачевну єврокубкову ситуацію у Реала ще є. Але чи скористаються ними мадридці — це вже те, що не може не викликати сумнівів із урахуванням кадрового стану "вершкових".
Компанія FAVBET, вважає, що незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 2,49, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 2,75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. У цьому матчі очікуємо результативності від обох команд, тому пропонуємо звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1,53.
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Джан П'єро Гасперіні, головний тренер Аталанти: "Жодна команда не може назвати себе фаворитом, коли грає проти Реала. Ми хочемо зіграти у чудовий матч. Це фантастична подія для жителів Бергамо.
Ми знаємо, що граємо проти сильної команди. Турнірна таблиця, яка є на цей час, є тимчасовою. Ми докладемо всіх зусиль, щоб отримати результат, але ми обережні".
Карло Анчелотті, головний тренер Реала: "Вони грають дуже добре. У них сильний імпульс і багато ентузіазму, але ми налаштовані набрати очки й скористатися перевагами матчів, що залишилися.
Я повністю впевнений у своїй команді. Останнім часом все покращується і буде покращуватися. Ми вважаємо, що цей матч є одним із найскладніших, які ми грали останнім часом".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АТАЛАНТА : Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Толой — Белланова, Де Рон, Едерсон, Руджері — Лукман, Де Кетеларе — Ретегі
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Васкес, Рауль, Рюдігер, Фран Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор
Не зіграють: Куадрадо, Дзаппакоста, Скамакка — Менді, Камавінга, Алаба, Мілітао, Карвахаль
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прогноз 3:2