Аталанта — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10.12.2024

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на стадіоні у Бергамо зустрінуться місцева Аталанта та мадридський Реал.

[*] — позиція в турнірній таблиці Ліги чемпіонів

[5] АТАЛАНТА — РЕАЛ МАДРИД [24]

ВІВТОРОК, 10 ГРУДНЯ, 22:00. СТАДІО АТЛЕТІ АДЗУРРІ Д'ІТАЛІЯ, АТАЛАНТА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після свого історичного тріумфу в Лізі Європи минулого сезону Аталанта не втратила амбіцій знову кинути виклик грандам європейського футболу, до яких, заради справедливості, бергамаски теж мають повне право себе відносити. Звісно, ​​старт цього сезону видався непростим для підопічних Джана П'єро Гасперіні — розпочався новий футбольний рік для "богині" поразкою в Суперкубку УЄФА від мадридського Реала і продовжився кількома втратами очок у чемпіонаті, перш ніж бергамаски взяли в себе і зараз йдуть на вражаючій серії з 14 матчів без поразок у всіх турнірах, а також на переможній серії з 9 поєдинків поспіль. Звісно, гравці Аталанти підходитимуть до сьогоднішньої зустрічі з "вершковими" із думками про реванш та здобуття ювілейною перемоги поспіль.

І сьогодні, напевно, саме той момент, коли Аталанта може цілком справедливо вважатися багатьма фавориткою у протистоянні з клубом, який прийнято вважати найкращим в історії Ліги чемпіонів. Колектив Гасперіні впевнено йде через голови суперників абсолютно різного рівня, що дозволяє бергамаскам на цьому етапі сезону очолювати турнірну таблицю італійської Серії А. Що стосується результатів у найпрестижнішому єврокубковому турнірі під егідою УЄФА, то тут у Аталанти проблем також немає: п'яте місце в таблиці при 11 набраних очках у минулих п'яти матчах — це дуже хороший результат, враховуючи ще й те, що і тут італійський гранд поки що йде без поразок за наявності в своєму активі трьох перемог і двох нічиїх.

Такий зірковий та гучний за іменами, але такий нестабільний... Самі ці слова першими спадають на думку, коли згадуєш про мадридський Реал зразка поточного сезону. І хоч у листопаді "вершковим" вдалося скоротити своє відставання від Барселони у таблиці іспанської Ла Ліги до двох очок, переважно це не є заслугою самих підопічних Карло Анчелотті — просто каталонці минулого місяця банально буксували більше, ніж столичний гранд, який й сам нерідко продовжує втрачати очки у чемпіонаті. Але, тим не менш, на цьому етапі кампанії можливе "золото" Реала вже не виглядає таким примарним з турнірної точки зору.

Утім, до рівня гри Реала є так само багато питань, як і до результатів. Звісно, великий вплив на команду мали чисельні травми основних виконавців у лінії оборони, але й дії команди в атаці часом не викликають нічого, окрім сміху — той момент, коли зіркове тріо не є гарантією успіхів у кожному матчі. Хто б міг подумати, але "вершкові" набрали у минулих п'яти поєдинках Ліги чемпіонів лише шість очок, знаходячись наразі на 25 місці в таблиці — буквально в одному кроці від зони прямого вильоту з турніру. Проте можливості реанімувати свою плачевну єврокубкову ситуацію у Реала ще є. Але чи скористаються ними мадридці — це вже те, що не може не викликати сумнівів із урахуванням кадрового стану "вершкових".

Компанія FAVBET, вважає, що незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 2,49, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 2,75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. У цьому матчі очікуємо результативності від обох команд, тому пропонуємо звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1,53.