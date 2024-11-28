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Автор дубля у ворота Шахтаря: Ми повинні бути відвертими — ПСВ не зіграв на своєму звичному рівні

28 листопада 2024

Малік Тілльман, Getty Images

Півзахисник ПСВ прокоментував перемогу над Шахтарем.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ обіграв донецький Шахтар у домашньому поєдинку.

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Після завершення гри півзахисник "селян" Малік Тілльман поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми не зіграли на своєму звичному рівні. Ми всі повинні бути відвертими щодо цього.

Особливо в тих ситуаціях, коли ти не граєш добре, є багато речей, які ми зараз повинні проаналізувати, і тоді наступному матчі ми повинні зіграти краще.

Це — єдиний спосіб удосконалюватись", — заявив американський виконавець.

У наступному турі нідерландський ПСВ гостюватиме у французького Бреста.
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