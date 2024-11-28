Автор дубля у ворота Шахтаря: Ми повинні бути відвертими — ПСВ не зіграв на своєму звичному рівні

Півзахисник ПСВ прокоментував перемогу над Шахтарем.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ обіграв донецький Шахтар у домашньому поєдинку.

ПСВ — Шахтар 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "селян" Малік Тілльман поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми не зіграли на своєму звичному рівні. Ми всі повинні бути відвертими щодо цього.

Особливо в тих ситуаціях, коли ти не граєш добре, є багато речей, які ми зараз повинні проаналізувати, і тоді наступному матчі ми повинні зіграти краще.

Це — єдиний спосіб удосконалюватись", — заявив американський виконавець.

У наступному турі нідерландський ПСВ гостюватиме у французького Бреста.