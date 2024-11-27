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-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
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РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
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Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
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Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
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ПСВ — Шахтар: відео голів та огляд матчу 27.11.2024

27 листопада 2024

ПСВ - Шахтар, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувається 27 листопада 2024 року.

Наразі проходить поєдинок п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар зустрічається із ПСВ у Нідерландах.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли Конопля обігрався із Зубковим на правому фланзі, після чого прострілив у штрафний майданчик, де Сікан у дотик переправив м'яч у ворота — 1:0.

Гол Сікана:

Потім на 37 хвилині Конопля перехопив м'яч на правому фланзі та віддав на Зубкова, який хитнув захисника у штрафному майданчику і точно пробив у дальній кут воріт — 2:0.

Гол Зубкова:

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСВ – Шахтар.

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