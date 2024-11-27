ПСВ — Шахтар: відео голів та огляд матчу 27.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувається 27 листопада 2024 року.

Наразі проходить поєдинок п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар зустрічається із ПСВ у Нідерландах.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли Конопля обігрався із Зубковим на правому фланзі, після чого прострілив у штрафний майданчик, де Сікан у дотик переправив м'яч у ворота — 1:0.

Гол Сікана:

Потім на 37 хвилині Конопля перехопив м'яч на правому фланзі та віддав на Зубкова, який хитнув захисника у штрафному майданчику і точно пробив у дальній кут воріт — 2:0.

Гол Зубкова:

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСВ – Шахтар.