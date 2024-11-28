ПСВ — Шахтар. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Шукати справедливості у футболі — справа марна. Тим паче, коли арбітр за ходом працює явно проти команди, яка веде в два м’ячі, і яку йому треба "старанно підштовхнути" під каток суперників, який проглядався в другому таймі цього матчу заздалегідь. Донецький Шахтар знову програв у Лізі чемпіонів, хоча якою(!) була ця поразка за рівнем драматургії…

На жаль, скоріше за все, на цьому вікно в єврокубкову весну для "гірників" зачинилось, проте вони за один вечір провели одразу дві гри — ту, яку вигадав Пушич, і ту, яку для них підготував представник кантонів Урс Шнідер. Запам’ятаємо цього рефері й обходитимемо стороною в майбутньому від гріха подалі. Нас просто привітали з четвертою річницею того самого незіграного матчу, яка виповнилась геть нещодавно.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Філіпс Арені (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 10,0. Після такого матчу воротарю Шахтаря можна ставити й 20, і 120 балів — будь-яка найвища оцінка буде обґрунтованою, не дивлячись на те, скільки голів команда пропустила в підсумку. Якесь одне суцільне карколомне шоу одного актора, яке навіть голи у ворота "гірників" не зуміли затьмарити, бо й поміж них Різник продовжував витягувати надскладні м’ячі.

Юхим Конопля — 9,0. Навіть шкода де в чому правого захисника Шахтаря, якого після першого тайму всі хотіли носити на руках, бо ще ніхто не здогадувався, що в другій половині зустрічі витворятиме Різник на лінії воріт. Два асисти, повністю знищений лівий фланг оборони суперників, надзвичайно впевнений футбол як у захисті, так і в атаці. Але й цього було недостатньо.

Валерій Бондар (7,0) — Микола Матвієнко (6,5) — 6,5. Шахтар знову пропустив багато, тому до центральних захисників буде "особливе" ставлення у вболівальників, як і зазвичай буває за таких умов. Але не такий уже й поганий матч дали Бондар та Матвієнко, як мінімум, коли проти них грав кремезний де Йонг. А коли штрафний Шахтаря під завісу гри банально завалили подачами, то, звісно, двома гравцями в центрі було не обійтись. Та й чотирма, як виявилось, також.

Педріньйо Азеведо — 4,0. Виходить, що лівий захисник своїм невиправдано небезпечним для здоров’я суперника фолом зламав гру власній команді. Хоча й до цього Педро Енріке не виглядав еталоном надійності, постійно губився — що в атаці, що в захисті, але хоча б від участі в боротьбі не відмовлявся. Це його й згубило в підсумку.

Артем Бондаренко — 5,0. У нас в УПЛ минулими вихідними з’явився новий лідер бомбардирських перегонів, і цей досвід Бондаренко, вочевидь, хотів би перенести й на міжнародну арену, але мало що вдавалось. Усього один удар по воротах, і той такої якості, що краще й не згадувати. І знову купа моментів, коли рішення ухвалював один із інсайдів не найкращі. Хоча який там інсайд, якщо, як і Судаков, Артем грав надзвичайно низько.

Дмитро Криськів — 5,0. Центральний півзахисник, із якого старанно продовжують ліпити опорника, завжди досягав свого за рахунок упевненості у власних діях. Але цього разу все було якраз навпаки — такого розгубленого Криськіва ми давно не бачили, і оскільки Степаненко вже не в молодих літах, то й підмінити в настільки інтенсивній грі Дмитра було ніким. А він усе програвав і програвав ті дуелі, губив і губив м’ячі в атаці. І кінця-краю тому не було видно.

Георгій Судаков — 6,0. Прочитати лідера сучасного Шахтаря — це завдання №1 для кожного суперника "гірників" у кожній грі. ПСВ виключенням не став — Бош дав багато аналітики власному центру поля, аби вплив Георгія на гру не був таким, яким він міг би бути. У підсумку ми побачили Судакова не звичним лівим інсайдом, а ледь не опорником у цій грі, і, звичайно, із такої глибини в атаці особливо не вразиш.

Олександр Зубков — 8,0. Коли фланговий нападник Шахтаря в собі впевнений, то ми бачимо такі ефективні дії в атаці від нього. Забитий м’яч + стіночка з Коноплею перед голом Сікана. Усе швидко, усе красиво. Проте Пушич після вилучення вирішив, що йому така опція в контратаці більше не потрібна, тому Зубков відіграв лише 66 хвилин. Із великим внеском, але там були такі моменти в меншості, що, можливо, саме Олександра й не вистачило.

Данило Сікан — 8,0. Нападник Шахтаря залишив межі поля із забитим м’ячем під час контратаки, на що й робив ставку Пушич. При цьому, Сікан мав і кілька виграних дуелей у чому штрафному, чого від габаритних та стрибучих захисників ПСВ також не можна було очікувати. А ще Данилу ледь не відірвали коліно на початку другого тайму, і якби він умів волати та зображати "пекельні борошна" так, як це вміє робити Бакайоко, то міг би ще й вилучення для Тілльмана заробити. Проте всьому в цьому житті доводиться вчитись поступово.

Кевін — 5,0. У порівнянні з обсягом гостроти, який бразильський нападник створює в чемпіонаті України, у цій грі, можна сказати, що він ходив пішки полем. 10 передач за 71 хвилину, ще й лише сім із них були точними. Але натомість несподівані вісім єдиноборств, чого за легіонерами не часто вдається спостерігати.

Егіналду — 4,0. Бразильський нападник вийшов замість Сікана, якого, очевидно, прибило ушкодження після фолу Тілльмана, який так старанно намагався не побачити ані швейцарський кантон, ані його німецький поплічник на VAR. Утім, байдуже, українцям до такого ставлення вже не звикати у футболі. Егіналду вийшов на поле бігти й боротись, і в підсумку бігав абикуди, і боровся абияк. Після дубля минулими вихідними, очікувалось більше саме в контратакувальному футболі від цього гравця. Натомість маємо звичні недопрацювання в захисті, які цього разу подарували суперникам результат.

Бартол Франьїч, Тарас Степаненко — це дві заміни, покликані підкріпити захист команди, що залишилась у меншості. Пушич здогадувався, що очікує на Шахтар у заключній частині протистояння, тому його рішення очевидне й прогнозоване. Чи впорались свіжі виконавці із завданням? Коли команда пропустила тричі, то, очевидно, що ні. Досвіду Степаненка й кількох матчів у Бундеслізі від Франьїча для цього не вистачило.

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