Шахтар у меншості та з диво-Різником не втримав 2:0 проти ПСВ

Дубль у ворота українського суперголкіпера зробив гравець, якого мусили вилучити на початку другого тайму.

Ліга чемпіонів УЄФА просувається своїм упевненим кроком до стадії, коли ми вже з високою часткою ймовірності знатимемо склад учасників майбутнього раунду плей-оф цього турніру. Безперечно, українські вболівальники зацікавлені в тому, щоб наша країна отримала там своє нехай і малочисельне, однак представництво, і лише одній команді в цій кампанії це до снаги — чинному чемпіону країни, донецькому Шахтарю.

Однак команда Маріно Пушича видала непереконливий початок виступів у основному раунді й лише перед самим екватором зуміла таки здобути першу перемогу, здолавши швейцарський Янг Бойз (2:1). Після цього для "гірників" немов би стартував зворотній відлік можливостей здобути додаткові бали, бо решта з чотирьох матчів обіцяє стати для Шахтаря пекельною. Зокрема, зустріч на Філіпс Арені в Ейндговені проти нідерландського ПСВ, про яку ми й вестимемо мову в цьому звіті.

Ні в кого не було сумнівів у тому, що Шахтар цей матч проводитиме другим номером від захисту й, можливо, сподіватиметься знайти своє щастя в атаці. Але водночас ніхто й не сподівався, що така прогнозована схема дасть не просто результат, а дійсно дозволить команді Пушича провести приголомшливий перший тайм.

Так, доводилось інколи хапатись за голову через надмірний простір перед суперниками в критичних ситуаціях, однак одного погляду на результат на табло перед перервою вистачало для душевного спокою. Бо там було 2:0 на користь гостьового колективу, чого, напевно, ніхто не міг очікувати, як проміжний підсумок дуелі. А вийшло так, що допоки Різник збирав різноманітні сейви біля власних воріт, його партнер готували контрнаступальні дії й досягали свого.

На восьмій хвилині зустрічі голкіпер і сам узявся допомагати вкиданням м’яча на правий фланг атаки на Коноплю, який розіграв стінку із Зубковим та прострілив на Сікана до центру чужого штрафного, а той перевів у дальній кут. Туди ж спрямував свій удар і сам Зубков уже на завершення першого тайму, і знову Конопля виступив у ролі асистента, та й узагалі правий захисник Шахтаря не знав такого суперника, як Маттео Дамс у себе на краю поля, провівши приголомшливий відтинок часу до перерви. Як і, власне, уся українська команда.

У підсумку виявилось, що в першому таймі ми дивились дійсно футбол, тоді як після перерви хотілось волати від відсутності справедливості. Урс Шнідер, арбітр, швейцарець. І останнім усе сказано — ці кантони будуть знущатись над Україною до останнього. На 50 хвилині для ПСВ цей матч мало б бути завершено вилученням Тілльмана, який шипами пішов просто в коліно Сікану, після чого нападника "гірників" замінили вже за п’ять хвилин потому. Якщо це не пряма червона, то що тоді пряма червони?

А, так ми й дізнались згодом, що таке пряма червона, на думку цієї бригади арбітрів. На 69 хвилині Азеведо так само прямою ногою пішов проти Бакайоко й чомусь цей епізод тягнув на вилучення, із чим ніхто взагалі не сперечався, а от момент Тілльмана українському вболівальнику було наказано проковтнути. Чому? Бо так.

Що було далі — здогадатись не важко. Дмитро Різник провів матч не просто приголомшливо, а видав щось позаземне у рамці воріт. Кількість сейвів — рекорд усіх рекордів за всю історію Ліги чемпіонів, і варто ще подивитись, чи не вискочив український воротар за кількістю сейвів за якісь загальноєвропейські межі.

Але все це заради чого? Правильно, заради нічого. Нуль очок. Бо швейцарський арбітр мав обов’язково ще раз допомогти ПСВ, призначивши штрафний за фантомний фол Криськіва проти Бакайоко, якому кремезний торс, судячи з усього, потрібен тільки для того, щоб у двері не проходити на клубній базі, а той-таки Тілльман, якого не мало б бути на полі, забив із штрафного з гострого кута. А потім дав дальній постріл. А потім Пепі скористався відскоками всередині воротарського. Різник і тоді тягнув усе, що міг. Але міг не все. Він же не кантонський рефері — їм усе з рук зійде.

У наступному турі нідерландський ПСВ зіграє в гостях у французького Бреста, тоді як донецький Шахтар прийматиме мюнхенську Баварію.



ПСВ — Шахтар 3:2

Голи: Тілльман, 87, 90, Пепі, 90+5 — Сікан, 8, Зубков, 37



ПСВ: Бенітес — Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс (Пепі, 46) — Тілльман, Жуніор, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг (Тіл, 64).



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков (Степаненко, 66), Сікан (Егіналду, 55), Кевін.

Попередження: Боскальї, Сайбарі — Криськів

На 69-й хвилині був вилучений Педріньйо Азеведо (Шахтар) (грубе порушення).