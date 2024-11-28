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Захисник ПСВ: Ближче до фінального свистка ми почали сумніватись, чи зможемо відігратись

28 листопада 2024

Раян Фламінго, Getty Images

Футболіст нідерландського клубу прокоментував перемогу над Шахтарем.

У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ напередодні обіграв донецький Шахтар у домашньому поєдинку.

ПСВ — Шахтар 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "селян" Раян Фламінго поділився враженнями від виступу власної команди.

"Я до останнього вірив, що ми можемо це зробити. Ми створили багато моментів. Так, ми занадто багато втрачали м'яч у першому таймі, через що вони могли забити з контрвипадів.

Але після того, як суперники отримали червону картку, ми змогли посилити тиск.

Ближче до фінального свистка ми почали сумніватись, чи зможемо ми це зробити, але в якийсь момент ми зробили рахунок 1:2, а потім був чудовий гол Маліка Тілльмана, який зрівняв рахунок.

Коли ми забили переможний гол, це був справжній хаос, усі стрибали один на одного, наша лава запасних вибухнула, так само як і наші вболівальники. Такий фінал у матчі Ліги чемпіонів — це найкраще, що може бути у футболі", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі нідерландський ПСВ гостюватиме у французького Бреста.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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