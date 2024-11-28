Бош: Я сподівався хоча б на один гол, але три…

Керманич ПСВ прокоментував перемогу над Шахтарем.

Нідерландський ПСВ У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграв донецький Шахтар у домашньому поєдинку.

ПСВ — Шахтар 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "селян" Петер Бош поділився враженнями від виступу власної команди.

"Дуже гарний футбол, але не найкращий наш день. Дійсно, яскрава перемога, схожа на ту, що була в матчі із Севільєю, але ми почали дуже погано й від самого старту погано захищались, продовжуючи так грати попри те, що можливостей було достатньо.

Не було тієї агресії, і звісно, що ми грали проти хорошої команди. Шахтар — це чудова команда, але в першій половині ми не продемонстрували себе з гарного боку. У другій половині виглядали дещо краще, але відставали 0:2, і це неприємний результат, до того ж ніяк не вдавалось забити.

Звичайно, сподівався на такий результат, і нещодавно Феєнорду теж наприкінці матчу вдавалось забити. Вважаю, що в другій половині мої гравці продемонстрували себе краще, проявили необхідну енергію та агресію.

Червона картка, на мою думку, була справедливою, гравець суперників не вчинив цей фол навмисно, але червона справедлива, що посприяло додатковій енергії на полі. Згодом ми замінили Олів’є Боскальї і, на щастя, перемогли. Неважливо, навіть якби в підсумку ми поступились 0:2 чи 0:3, ми продемонстрували гарну гру.

Севілья? Це було рік тому, і так само для нас це був 5-й тур у Лізі чемпіонів. Ми, звичайно, порівнювали ці поєдинки, адже енергія після забитих м’ячів дуже нам допомагала. Як у грі із Севільєю, так і з Шахтарем футболісти, які вийшли на заміну, допомогли нам здобути перемогу. Під час матчу з Шахтарем я сподівався хоча б на один гол, але три… це дуже добре.

Звісно, якщо ви поступаєтесь 0:2, а потім отримуєте такий результат… Якщо чесно, я навіть не розраховував на це. Я розмовляв з Маріно Пушичем після гри, і в нього дещо інший погляд на цю зустріч і на свою команду.

Я наголосив, що його підопічні продемонстрували гідну гру і зробили поєдинок дуже важким для нас, а червона картка нам допомогла, хоча для них вона мала дуже негативний ефект.

Манера гри в нас була доброю, і в таких матчах необхідно грати на високому рівні, проте гостроти не вистачало, особливо в першій половині. Так, друга половина вийшла дуже гарною, ви бачили, як Олів’є та Маттео Дамс захищались, але також необхідна гострота від хавбеків. А якщо її немає, то ми відстаємо.

Коли ми грали зі Спортінгом, я вважав, що ми заслуговували на перемогу, і тоді був справді хороший матч. А от грою із Шахтарем я не задоволений, хоча ми здобули перемогу.

Пара Пепі – де Йонг? Я раніше казав, що вони не мають грати разом, тому що вони недостатньо тренувались, аби грати разом. До цього необхідно добре готуватись. Другу частину матчу Пепі розпочав на одній позиції, а згодом перейшов на іншу, і ми були змушені це зробити, оскільки поступались 0:2, хоча раніше ці варіанти гравці не відпрацьовували.

Порівнюючи з матчем в Іспанії, хочу наголосити, що вилучення стало дуже вагомим епізодом. Часто таке стається, і в нас також були ситуації, коли ми залишались у меншості й змушені були продовжувати грати. Я сподівався хоча б на нічию, але нам вдалося забити ще один гол — це чудово.

Я навіть не пам’ятаю, як відреагував, і не знав, хто забив третій м’яч, мені вже пізніше про це повідомили. Як тренер ти мусиш звертати увагу на безліч різних аспектів, тому це може здатися не зовсім правильним, але на полі я думаю про багато речей одночасно.

Стосовно поєдинків із Жироною чи Гронінгеном, то в тих матчах ми продемонстрували гостроту. Проте вона повинна бути присутня щохвилини, на кожній ділянці поля, у потрібний момент. Гравці здатні це робити, але вони мають працювати над цим у кожному матчі", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі нідерландський ПСВ гостюватиме у французького Бреста.