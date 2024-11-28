Конопля: Гадаю, для ПСВ результат першого тайму був шоком

Захисник Шахтаря прокоментував поразку від ПСВ.

У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні донецький Шахтар поступився нідерландському ПСВ у гостьовому поєдинку.

ПСВ — Шахтар 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "гірників" Юхим Конопля поділився враженнями від виступу власної команди.

"Дуже розчарована, звісно, уся команда, адже ми повністю володіли грою до вилучення. Коли грали 11 на 11, то перемагали 2:0, ще й на цьому стадіоні — гадаю, для ПСВ це було шоком. Але вилучення, звісно, усе змінило.

Це завжди складно, особливо коли ти граєш на виїзді проти такої кваліфікованої команди, як ПСВ, де всі гравці — рівня Ліги чемпіонів. Окрім того, у них були дуже гарні заміни, які освіжили та підсилили їхню гру. Загалом ми дуже розчаровані.

У тих гольових моментах я плюс-мінус їх бачив перед тим, як віддавати передачі, і добре, що хлопці змогли реалізувати ці нагоди. Звісно, я не можу не тішитись цим, але, на жаль, навіть це не дало нам позитивного результату.

Поки що я копаюся в собі, у цій грі, намагаюся її аналізувати… Але зазвичай потрібно просто трохи часу — завтра цілий день будемо в дорозі, вважаю, усі трохи відійдуть, а наш штаб проаналізує та підкаже, як нам діяти у наступних матчах", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме мюнхенську Баварію.