Пушич: Якщо мене запитають про вилучення, то буде багато емоцій

Керманич Шахтаря прокоментував поразку від ПСВ.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар поступився нідерландському ПСВ у гостьовому поєдинку.

ПСВ — Шахтар 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від виступу власної команди.

"Спочатку була прекрасна гра, але після червоної картки все пішло погано — і це мене дуже розізлило. Якщо в тебе на одну людину менше, то це важко.

Наш голкіпер дуже добре працював, показав чудову гру, але потім, коли ми отримали гол з неможливого кута, я сказав своїй команді, що їм слід використати емоції стадіону. Але це також допомогло ПСВ.

Мої гравці зробили все, що могли, бились до самого кінця, але вилучення — це те, що змінило гру.

Звичайно, спочатку в нашій грі все йшло добре, але я знаю, що матч триває довго, і незважаючи на те, що в нас залишилося 10 футболістів на полі, усе одно треба продовжувати грати.

Так, суперник постійно тиснув, особливо з флангів — вони відомі цим, гарною фланговою грою. Це також та команда, що будує свої атаки з глибини, і нам слід було знайти баланс. Ми готувались до цього, тренувались і врешті змогли забити дуже хороші голи.

Було багато простору в центрі поля, і я вважаю, що в середині матчу ми теж дуже добре грали. І, підсумовуючи, скажу, що це була гарна гра, але ця червона картка… Якщо мене ще про неї запитають, то буде багато емоцій. Звісно ж, це важко.

Наперед ми, авжеж, ніколи точно не знаємо, якою буде гра, але з нашою командою люди ще не так добре знайомі: ми показали хорошу гру, і в минулому сезоні ми демонстрували, на що спроможні, але вже недоречно про це казати.

Може, у нашій команді не дуже відомі гравці, але вони себе показують у грі дуже гарно, ви самі це бачите. І я постійно пишаюсь ними, бо мої гравці дуже-дуже сильно стараються.

Я сказав своїм гравцям, що я пишаюся ними, що вони старались і зробили все, що могли. ПСВ — це, звичайно, команда високого рівня, і важко постійно відбивати їхні атаки.

Наскільки прикра ця поразка за шкалою від 1 до 10? На 110.

Мене вразила гра всіх футболістів, а не лише Різника. І я завжди кажу своїм гравцям: команда робить індивідуально кращими гравців, а не навпаки. І вони всі були на дуже високому рівні", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме мюнхенську Баварію.