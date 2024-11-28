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Дубль Мукау приніс перемогу Ліллю над Болоньєю

28 листопада 2024

Болонья - Лілль, Getty Images

Французи покращили свої шанси на плей-оф, а італійці поки що не знають смаку перемог, маючи одну нічию в активі.

Лілль у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграла Болонью з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині результативним ударом відзначився Нгаляєль Мукау.

Потім на 63 хвилині італійці зрівняли рахунок зусиллями Джона Лукумі, але за три хвилини французи знову вийшли вперед завдяки точному удару Мукау.

Після п'яти турів Лілль набрав 10 очок і посідає 12 місце, а у Болоньї один бал та 33 рядок.

Болонья — Лілль 1:2
Голи: Лукумі, 63 -  Мукау, 44, 66.

Болонья: Скорупські — Пош (Гольм, 85), Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Міранда, 68) — Фаббіан (Кастро, 75), Фройлер, Фергюсон — Орсоліні (Одгор, 68), Даллінга, Ндоє (Ілінг, 85).

Лілль: Шевальє — Меньє (Манді, 73), Рібейро, Діакіте, Гудмундссон — Мукау (Баккер, 86), Андре, Буадді — Сахрауї (Жегрова, 73), Девід, Фернандес-Пардо (Баккер, 86).

Попередження: Лікоянніс, Одгор — Рібейро, Меньє, Манді, Жегрова.

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