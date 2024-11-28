Астон Вілла майже дотиснула знекровлений Ювентус

Однак на останніх секундах вирішальний м'яч команди Унаї Емері був незарахований.

Одним із найбільш інтригуючих протистоянь середи в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА був матч на Вілла Парк, де місцева бірмінгемська Астон Вілла із просто жахливою серією виступів за плечима приймала туринський Ювентус, який приїхав до Англії не те в щоб урізаному складі делегації, а фактично з одним набором виконавців, який пасував для формування стартового складу ще з нещодавнього матчу проти Мілана (0:0), і все на тому.

А коли дві команди з такими проблемами зустрічаються поміж собою й їм обом потрібно здобувати результат, то не важко здогадатись, що саме глядачі в підсумку й виявляються тими, хто отримує найбільшу насолоду від перегляду такої гри. Проте тут був момент, який відверто непокоїв — два по-доброму божевільні тактики Унаї Емері та Тіаго Мотта очолювали команди-учасниці цього протистояння, тож можна було розкидати по полю шахові дошки, і на кожній із них ці два тренери б радо зарубались.

Не важко здогадатись, до чого йде ця розмова — до відсутності голів, певна річ, хоча й до останнього на це були сподівання. Бо "зебри" постійно смикали суперників контратаками, тоді як "леви" відповідали якісними стандартами й активними флангами. За штрафні у Вілли в підсумку взагалі ледь не бійка виникла поміж Бейлі та Дінем, бо кожен хотів пробити, адже боротьби та фолів було чимало, але тільки француз хоч у поперечину наприкінці першого тайму зумів влучити.

А так — матч собі, як матч, нічого незвичного та жодної увертюри з гольових моментів упродовж усього протистояння. На останніх хвилинах, щоправда, дійсно почало здаватись, що ось-ось, і Вілла має забирати цю гру. Проте коли Локателлі вибиває з лінії порожніх воріт удар Макгінна з дуже близької відстані, а гол Роджерса на останніх секундах скасовують через фол Дієго Карлоса проти Ді Грегоріо, то від нічиєї нікуди подітись.

Так, там була ще купа моментів, уключно із супернагодою Консейсана, коли й Мартінесу довелось тягнути м’яч на лінії воріт після близького удару головою, але ні, ця гра була не про те, що відбувалось на полі, а про те, як тренери команд у себе в головах відшукають виходи з кризових ситуацій. У кожного вони були свої — тож по балу кожному, і на наступне коло.

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла гостюватиме в німецького РБ Лейпциг, тоді як туринський Ювентус прийматиме англійський Манчестер Сіті.Астон Вілла — Ювентус 0:0Мартінес — Кеш, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Камара (Дуран, 78), Тілеманс — Бейлі (Філоджин, 86), Роджерс, Макгінн — Воткінс (Барклі, 78).Ді Грегоріо — Савона (Даніло, 66), Гатті, Калулу, Камб’язо — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 86) — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 82) — Веа.Попередження: Тілеманс, Бейлі, Торрес — Калулу, Веа, Копмейнерс