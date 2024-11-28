Бенфіка з Трубіним вирвала перемогу над Монако

Команди забили п'ять м'ячів, але "орли" змогли скористатися чисельною перевагою.

У матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Бенфіка у гостях вирвала перемогу над Монако з рахунком 2:1.

"Монегаски" відкрили рахунок на 13 хвилині, коли результативним ударом у воротах українця Анатолія Трубіна відзначився Елісс Бен-Сегір.

"Орли" відповіли на початку другого тайму, коли Вангеліс Павлідіс скористався невдалою скидкою суперника своєму воротареві, який також зіграв невдало, а потім закотив м'яч у порожні ворота.

Після цього команди ще раз обмінялися забитими голами, але в обох випадках їх скасували через офсайд.

Потім на 58 хвилині французи залишилися у меншості після другої жовтої картки від Вільфріда Сінго. Однак це не завадило їм забити – на 68 хвилині Сунгуту Магасса вивів французів уперед.

На 84 хвилині Артур Кабрал зрівняв цифри на табло, а за чотири хвилини Зекі Амдуні приніс перемогу "орлам". Зазначимо дві результативні передачі Анхеля Ді Марії.

Після п'яти турів Монако набрало 10 очок і посідає восьме місце, а у Бенфіки дев'ять балів та 14 рядок.

Монако — Бенфіка 2:3

Голи: Бен-Сегір, 13, Магасса, 68 - Павлідіс, 48, Кабрал, 84, Амдуні, 88.

Монако: Маєцькі — де Олівейра, Сінго, Керер, Енріке (Мавісса-Елебі, 58) — Камара (Магасса, 58), Закарія (Іленіхена, 90) — Акліуш, Головін, Бен-Сегір (Салісу, 63) — Емболо (Балогун, 63).

Бенфіка: Трубін — Ба, Отаменді, Араужу, Каррерас — Флорентіну (Амдуні, 66), Еурснес (Ба, 86) — Ді Марія (Ролльгайзер, 90), Кекчю, Актюркоглу — Павлідіс (Кабрал, 66).

Попередження: Закарія, Керер, Сінго, Мавісса-Елебі — Флорентіну, Каррерас, Актюркоглу.

Вилучення: Сінго, 58 (друга жовта).