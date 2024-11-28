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Божевільний автогол допоміг Брюгге поділити очки з Селтіком

28 листопада 2024

Селтік - Брюгге, Getty Images

Команди не змогли визначити сильнішого.

Селтік у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі поділив очки з Брюгге. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 26 хвилині Кемерон Картер-Вікерс припустився помилки та відправив м'яч у свої ворота, не помітивши, що з воріт вийшов Каспер Шмейхель.

Однак шотландці знайшли сили, щоб відігратися — на 60 хвилині Даїдзен Маеда класно розібрався із суперником у штрафному майданчику та пробив точно у дальній кут.

Після п'яти турів Селтік набрав вісім очок і посідає 20 місце, а у Брюгге сім балів та 22 рядок.

Селтік — Брюгге 1:1
Голи: Маеда, 60 -  Картер-Вікерс (аг), 26.

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор (Вальє, 59) — Енгелс (Бернарду, 60), Макгрегор, Хатате — Кюн (Хен Чжун, 89), Фурухасі (Айда, 76), Маеда (Форрест, 76).

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Мехеле, Ордоньєс, Де Кейпер — Яшарі, Ванакен, Оньєдіка — Ольсен (Верман, 77), Жутгла Блан (Тальбі, 77), Цоліс (Меруп Нільсен, 90).

Попередження: Бернарду — Ордоньєс, Мехеле, Сейс.

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