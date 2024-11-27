Ліверпуль впевнено обіграв Реал у матчі з двома нереалізованими пенальті

Мерсисайдці закріпили за собою лідерство.

В центральному матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі приймав Реал. В стартовому складі мадридців не знайшлось місця для Андрія Луніна, тоді як з перших хвилин з'явились Браїм Діас та Арда Гюлер. У Ліверпуля відзначимо вихід в старті Конора Бредлі на правому фланзі захисту, а також Дарвіна Нуньєса в атаці.

Команда Карло Анчелотті забрала м'яч під свій контроль на стартових хвилинах, але перший момент створили господарі. Дарвін Нуньєс пробив з гострого кута в чужому штрафному майданчику, але Куртуа відбив м'яч перед собою — Асенсіо набігав й ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але встиг вибити. Після цього команди почергово володіли ігровою ініціативою, але без особливого загострення.

Наступний момент виник в середині першого тайму, коли Нуньєс встиг до м'яча в трьох метрах від чужих воріт, але не зміг переграти Куртуа в ближньому бою. Уругвайський нападник продовжив виступати головним хедлайнером матчу трохи згодом - Мак Аллістер тонким пасом знайшов голову Нуньєса, а той пробивав в дальній кут — трохи влучності не вистачило.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, відклавши забиті голи на другу половину гри. Команда Арне Слота активно почала другий тайм й створила декілька шансів для взяття воріт. Спочатку, Джонс отримав м'яч на підступах до штрафного, переклав його під праву ногу та пробив — після рикошету м'яч пройшов поруч з кутом.

Вже в наступній атаці господарі були куди більш переконливими - Алексіс Мак Аллістер обігрався з Конором Бредлі біля чужого штрафного й пробив в дальній кут з-під Асенсіо — Курта був безсилий. 1:0. Згодом Васкес перехитрив Робертсона та заробив пенальті для своєї команди, але Келлегер врятував свою команду. Голкіпер Ліверпуля розгадав задум Мбаппе та відбив удар Кіліана з одинадцятиметрової позначки.

"Червоні" отримали аналогічний шанс пізніше, коли Салах розхитав Менді та отримав по нозі. Втім, єгиптянин не зміг влучити в кут воріт — м'яч лише облизав стійку. Реал дуже хотів зрівняти рахунок, але Ліверпуль забив другий. Робертсон навісив з флангу чітко на голову Гакпо, а той розстріляв ворота Куртуа. 2:0.

У хвилини, що залишились, до гола був ближній Ліверпуль. Діас вирвався під кутом віч-на-віч з Куртуа, але той врятував свою команду. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 2:0.

Ліверпуль - Реал Мадрид 2:0

Голи: Мак Аллістер, 52, Гакпо, 77

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Александер-Арнольд, 86), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Собослаї, 82), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс (Гакпо, 68), Діас

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді (Гарсія, 71) — Модрич (Ендрік, 79), Камавінга (Себальйос, 56), Беллінгем — Гюлер (Васкес, 57), Мбаппе, Діас

Попередження: Нуньєс, Гравенберх, Аллістер — Асенсіо, Менді, Себальйос