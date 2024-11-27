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-
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-
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-
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Боруссія Д обіграла Динамо Загреб

27 листопада 2024

Динамо Загреб - Боруссія Д, Getty Images

Для "джмелів" це була четверта перемога у п'яти матчах за єдиної поразки.

Дортмундська Боруссія у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів обіграла загребське Динамо з рахунком 2:0.

"Джмелі" відкрили рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Джеймі Байно-Гіттенса.

Потім у другому таймі перевагу дортмундців подвоїв Рамі Бенсебаїні. Остаточну крапку у матчі поставив Сєру Гірассі на 90 хвилині.

Для німецької команди це була четверта перемога при одній поразці, а у хорватів сім очок і поки що місце у плей-оф.

Динамо Загреб — Боруссія Дортмунд 0:3
Голи: Байно-Гіттенс, 41, Бенсебаїні, 57 Гірассі, 90.

Динамо Загреб: Загорац — Рістовскі, Теофіль-Катрін, Торренте, П'єр-Габріель — Бернауер — Рог, Батуріна (Куленович, 62), Павич (Ходжа, 73), Стойкович (П'яца, 62) — Качавенда (Шпікич, 73).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Гросс, Шлоттербек, Антон, Бенсебаїні — Забітцер (Рейна, 62), Нмеча, Брандт (Р'єрсон, 46) — Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 62), Баєр (Гірассі, 61), Мален (Буено Коуту, 74).

Попередження: Торренте, Батуріна, Куленович — Бенсебаїні.

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