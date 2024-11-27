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Жирона з Циганковим сенсаційно поступилася Штурму

27 листопада 2024

Штурм - Жирона, Getty Images

Команда Мічела ускладнила собі завдання потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів.

Жирона у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів сенсаційно поступилася австрійському Штурму з рахунком 0:1.

У першому таймі команда Мічела мала солідну перевагу по володінню м'ячем, проте втілити його в забиті м'ячі не вдалося, незважаючи на вбивчий момент Івана Мартіна, який з метра примудрився пробити вище воріт австрійців, які відповіли кількома точними ударами по воротах Пауло Гассаніги.

У другому таймі рівна гра з невеликою перевагою каталонців продовжилася, але на 59 хвилині захисники Жирони у своєму штрафному забули Сіді Джатту, який обіграв опонента та пробив — Гассаніга відбив перед собою, а на добиванні першим був Міка Б'єрет — 1:0 для Штурма.

Вінгер Жирони Віктор Циганков провів на полі 73 хвилини, після чого його замінили на Абеля Руїса. Українець провів середній матч та нічим особливим не запам'ятався.

Також додамо, що за весь матч команда Ла Ліги лише один раз потрапила у площину воріт австрійців, на рахунку яких п'ять точних пострілів.

Після п'яти турів Штурм та Жирона набрали по три очки і австрійці тепер вищі за каталонців на 29 місці.

Штурм — Жирона 1:0
Гол: Б'єрет, 59.

Штурм: Худяков — Газібегович, Айву, Гейргофер, Лавале — Чуквуані — Ялькує (Горват, 65), Бьовінг (Гірлендер, 90) — Кітеішвілі — Б'єрет (Горенц Станкович, 76), Джатта (Ярдимджи, 65).

Жирона: Гассаніга — Франсес (Ельмер Соліс Ромеро, 73), Хуанпе, Крейчі, Блінд (Данжума, 67) — ван де Бек, Ромеу, Гутьєррес — Циганков (Руїс, 73), Хіль — Міовські (Стуані, 67).

Попередження: Газібегович — Хіль.

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