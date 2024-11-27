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-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
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-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
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-
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-
10 грудня
22:00
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-
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-
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-
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-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
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-
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-
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Левандовські став третім в історії після Роналду і Мессі, кому вдалося забити 100+ голів у Лізі чемпіонів

27 листопада 2024

Роберт Левандовські, Getty Images

Польський форвард вписав своє ім'я в історію.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона розгромила французький Брест із рахунком 3:0.

Головним героєм цієї зустрічі став зірковий форвард "блаугранас" Роберт Левандовські, який оформив на свій рахунок дубль у ворота Бреста та досяг позначки у 101 гол у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Таким чином, 36-річний поляк став лише третім футболістом в історії, якому вдалося забити 100+ голів у Лізі чемпіонів. Раніше цим могли похвалитися лише два легендарних гравців: Кріштіану Роналду (140 голів) та Ліонель Мессі (129 голів).

Дивитися відео голів та огляд матчу Барселона — Брест ви можете на Football.ua.

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