Левандовські став третім в історії після Роналду і Мессі, кому вдалося забити 100+ голів у Лізі чемпіонів

Польський форвард вписав своє ім'я в історію.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона розгромила французький Брест із рахунком 3:0.

Головним героєм цієї зустрічі став зірковий форвард "блаугранас" Роберт Левандовські, який оформив на свій рахунок дубль у ворота Бреста та досяг позначки у 101 гол у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Таким чином, 36-річний поляк став лише третім футболістом в історії, якому вдалося забити 100+ голів у Лізі чемпіонів. Раніше цим могли похвалитися лише два легендарних гравців: Кріштіану Роналду (140 голів) та Ліонель Мессі (129 голів).

Дивитися відео голів та огляд матчу Барселона — Брест ви можете на Football.ua.