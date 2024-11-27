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-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
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Манчестер Сіті встановив унікальний антирекорд Ліги чемпіонів через втрачену перевагу в три м'ячі проти Феєнорда

27 листопада 2024

Манчестер Сіті встановив унікальний антирекорд Ліги чемпіонів через втрачену перевагу в три м'ячі проти Феєнорда

Команда Хосепа Гвардіоли продовжує дивувати зі знаком мінус.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті на власному полі приймав нідерландський Феєнорд і примудрився з рахунку 3:0 за ходом зустрічі зіграти внічию.

Як повідомляє OptaJoe, "містяни" стали першою командою в історії найпрестижнішого єврокубкового турніру, яка вела в рахунку у три м'ячі до 75-ї хвилини, проте у підсумку не змогла здобути переможний для себе результат.

Окрім цього, головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола вперше за 942 матчі в його тренерській кар'єрі побачив, що його команда не змогла виграти матч, ведучи в рахунку в три голи.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Феєнорд ви можете на Football.ua.

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