Команда Хосепа Гвардіоли продовжує дивувати зі знаком мінус.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті на власному полі приймав нідерландський Феєнорд і примудрився з рахунку 3:0 за ходом зустрічі зіграти внічию.

Як повідомляє OptaJoe, "містяни" стали першою командою в історії найпрестижнішого єврокубкового турніру, яка вела в рахунку у три м'ячі до 75-ї хвилини, проте у підсумку не змогла здобути переможний для себе результат.

Окрім цього, головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола вперше за 942 матчі в його тренерській кар'єрі побачив, що його команда не змогла виграти матч, ведучи в рахунку в три голи.

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