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Егіналду, Кевін та Криськів гратимуть із перших хвилин проти Янг Бойз

06 листопада 2024

Егіналду, фото ФК Шахтар Донецьк

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та швейцарський Янг Бойз.

Донецький Шахтар та швейцарський Янг Бойз зіграють у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені.

Маріно Пушич, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), залучив до стартового складу Бондаря в центрі оборони, тоді як Криськів зіграє в опорній зоні, а Егіналду та Кевін долучаться до атаки.

Жоель Маньїн, у порівнянні з поразкою від міланського Інтера (0:1), використав із перших хвилин Келлера в рамці воріт, тоді як Атекаме гратиме праворуч у захисті, а Маль, Ніассе та Коллі долучаться до півзахисту.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Егіналду, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Сікан, Азарові, Вінісіус, Грам, Назарина, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон.

Янг Бойз: Келлер — Атекаме, Лаупер, Беніто, Блум — Маль, Угрінич, Ніассе, Коллі — Імері, Ганвула.

Запасні: фон Балльмоос, Марціно, Лакоми, Іттен, Еліа, Віржиніус, Єтцер, Дема, Сміт, Монтейру.

Гра Шахтар — Янг Бойз почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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