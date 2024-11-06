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Луїс Діас: Перший хет-трик за Ліверпуль та перший хет-трик у моїй кар'єрі загалом

06 листопада 2024

Луїс Діас, Getty Images

Форвард Ліверпуля прокоментував розгром Баєра.

Напередодні на власному полі англійський Ліверпуль розгромив леверкузенський Баєр у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Баєр 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "червоних" Луїс Діас прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже щасливий і вдячний за те, що зробив свій перший хет-трик за Ліверпуль та перший хет-трик у моїй кар'єрі загалом. Це дуже особливий момент, який я запам'ятаю на все життя.

Я повинен продовжувати так працювати й надалі, щоб допомогти клубу здобути ще більше перемог. І, очевидно, команда також виконала чудову роботу цього вечора.

Баєр — дуже сильний суперник, ми це знали. Ми намагались переломити хід гри будь-яким можливим способом. Перший гол трохи відкрив гру, і потім ми змогли заграти в свій футбол. Ми провели відмінний другий тайм.

У нас був чудовий старт у цій Лізі чемпіонів. Те, що нам удається робити — дуже добре в контексті боротьби за плей-оф. Ми повинні й надалі зосередитись на цьому прогресі.

Але ми ще нічого не виграли, тому що попереду довгий шлях. Сьогодні ми раді, що здобули три очки, а тепер — настав час відпочити перед наступними іграми", — заявив колумбійський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль прийматиме мадридський Реал.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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