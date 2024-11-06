Ліверпуль із хет-триком Луїса Діаса розтрощив Баєр

Колишній клуб Хабі Алонсо влаштував іспанському фахівцю дуже негостинний прийом.

Оновлений формат Ліги чемпіонів УЄФА вже встиг подарувати нам чималу кількість цікавих протистоянь за стартові три тури, і оскільки кожна з команд тепер має по вісім різних суперників, то й надалі нас очікуватиме багато яскравих вражень. На самому початку основного раунду ми говорили про римейк стамбульського фіналу-2005 поміж італійським Міланом та англійським Ліверпуль, і за участі колективу Арне Слота в четвертому турі відбувалось ще одне дуже цікаве протистояння з особливим підтекстом.

На Енфілд цього разу завітав чинний чемпіон Німеччини леверкузенський Баєр, на чолі якого стоїть, якщо хтось устиг забути, Хабі Алонсо — один із легендарних виконавців у історії Ліверпуля. Зокрема, учасник того самого фіналу в 2005 році. І цього разу "фармацевти" приїхали до "червоних" не з порожніми руками — сім очок у попередніх трьох матчах. Щоправда суперники вже мали на своєму рахунку дев’ять та майже ідеальну статистику в цьому розіграші.

Перший тайм вийшов напруженим та насиченим на події, боротьбу й дрібні суперечки, але не більш того. Домінуючої сторони не було видно й близько, тоді як кожна з команд намагалась реалізувати свої найсильніші сторони в атаці. У Баєра це були блискавичні фланги, тоді як Ліверпуль покладався на пресинг.

І якщо гостям при цьому вдалось навіть забити, нехай і удар Фрімпонга з правого флангу штрафного відбувся лише після гри рукою в боротьбі проти Цимікаса, але в "червоних" і подібних моментів із завершення не було. Так, одного разу здалеку приклався Джонс, а ще одного разу Салах виконував фірмовий низом на краю чужих володінь, але для Градецькі ці постріли не були чимось надзвичайним.

У першому таймі ми говорили про футбол рівних команд, але після перерви було бажання говорити виключно про Ліверпуль. Просто відмінно команда Слота скористалась недоліками чужого захисту й влаштувала справжню гольову феєрію. Баєр ментально просів після бліц-пострілів Луїса Діаса та Гакпо посеред другої половини гри.

Команда Алонсо, певна річ, не кинула грати у футбол, але навіть під час її гольових моментів, до речі — дуже непоганих, як-от у Боніфейса з ударом головою над воротами з близької відстані на 69 хвилині, було помітно, що "фармацевти" й самі не вірять, що можна вирівняти становище на табло знову.

Воно-то, насправді, так і виявилось, а господарі ще й накинули два голи від Діаса на контратаках наприкінці зустрічі, тож рахунок узагалі вийшов розгромним. Хоча й до цього передумов не було, якщо брати до уваги той-таки перший тайм. Але команда Слота несеться.

У наступному турі англійський Ліверпуль прийматиме мадридський Реал, тоді як леверкузенський Баєр удома зіграє проти австрійського РБ Зальцбург.— Баєр 4:0Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63Келлегер — Александер-Арнольд (Бредлі, 81), Конате (Кванса, 88), ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 81) — Джонс (Собослаї, 74), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Гакпо (Нуньєс, 81), Діас.Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос (Гофманн, 73), Джака, Грімальдо (Телла, 81) — Гарсія (Андріх, 73), Вірц — Боніфейс (Шик, 81).Попередження: Гарсія, Градецькі