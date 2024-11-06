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Ліверпуль — Баєр 4:0 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

06 листопада 2024

Ліверпуль — Баєр, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль на власному полі приймав німецький Баєр і завдав суперникам розгрому з рахунком 4:0.

Після цілком рівного першого тайму, команда Арне Слота влаштувала феєричну другу половину, забивши чотири м’ячі без відповіді на швидких атаках, чим "червоні" дуже засмутили команду свого колишнього легендарного футболіста Хабі Алонсо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Баєр у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Ліверпуль — Баєр 4:0
Голи: Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Бредлі, 81), Конате (Кванса, 88), ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 81) — Джонс (Собослаї, 74), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Гакпо (Нуньєс, 81), Діас.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос (Гофманн, 73), Джака, Грімальдо (Телла, 81) — Гарсія (Андріх, 73), Вірц — Боніфейс (Шик, 81).

Попередження: Гарсія, Градецькі

Джерело: MEGOGO

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