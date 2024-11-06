Ліверпуль — Баєр 4:0 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Ліверпуль розтрощив Баєр на Енфілді.

Протягом першого тайму однієї з двох центральних зустрічей ігрового дня турніру команди не порадували вболівальників голами. Однак, у другій половині поєдинку глядачі мали змогу чотири рази прослідкувати за тим, як м'яч опиняється у воротах гостей з Леверкузена. Хет-трик оформив Луїс Діас, тоді як Коді Гакпо відзначився одним голом.

На Ліверпуль у ЛЧ далі чекає домашній матч проти мадридського Реала, а Баєр прийматиме Зальцбург.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Баєр у рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Ліверпуль — Баєр 4:0

Голи: Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Бредлі, 81), Конате (Кванса, 88), ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 81) — Джонс (Собослаї, 74), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Гакпо (Нуньєс, 81), Діас

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос (Гофманн, 73), Джака, Грімальдо (Телла, 81) — Гарсія (Андріх, 73), Вірц — Боніфейс (Шик, 81)

Попередження: Гарсія, Градецькі