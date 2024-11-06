Шахтар — Янг Бойз: історія протистоянь

Football.ua нагадує про попередні єврокубкові зустрічі "гірників" з "бджіл".

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 донецький Шахтар зустрінеться зі швейцарським Янг Бойз.

Матч пройде у Гельзенкірхені на стадіоні АуфШальке у середу, 6 листопада, о 19:45 за Києвом.

Після трьох турів у Шахтаря лише одне очко після нічиї з Болоньєю та двох поразок проти Аталанти та Арсеналу. Янг Бойз має нуль очок і нуль забитих м'ячів після ігор з Астон Віллою, Барселоною та Інтером.

Історія протистоянь Шахтаря та Янг Бойз не дуже багата – лише два офіційні матчі з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2016/17. Також були три товариські гри, одна з яких у Кубку годинників.

Янг Бойз — Шахтар 2:1

06.07.2009. Брюль (Гренхен, Швейцарія). Кубок годинників

Перша зустріч Шахтаря з Янг Бойз датована липнем 2009 року, коли команди зустрілися на швейцарському міжнародному турнірі Кубок годинників, у якому тоді взяли участь ще дві команди Базель та Панатінаїкос. Усі команди тоді набрали по три очки і "гірники" здобули трофей за рахунок кращої різниці м'ячів — 4:2.

Загалом матч вийшов доволі цікавим. У першому таймі можна було виділити удар з дальньої дистанції Хав'єра Хохтрассера у попереччину "гірників", на що вони відповіли виходом віч-на-віч Кастільо, а потім моментом Олексія Гая, де чудово зіграв воротар Вельфі.

У другому таймі на поле вийшов Джуліус Агахова і вже на 46 хвилині він порадував фанатів результативним ударом після передачі Томаша Хюбшмана. Через пару хвилин Янг Бойз отримав право на пенальті, але Рустам Худжамов парирував удар Хохтрассера, але ще через кілька хвилин Сейду Думбія замкнув навіс з правого флангу і зрівняв рахунок.

Шахтар міг вирвати перемогу наприкінці, але м'яч після сольного проходу Олександра Гладкого влучив у стійку, а Янг Бойз своїм моментом скористався — Думбія на останній хвилині виявився найспритнішим за всіх у штрафному майданчику "гірників".

Янг Бойз — Шахтар 2:1

Голы: Думбія, 53, 90 — Агахова, 46.

Янг Бойз: Вельфі, Дудар, Думбія, Шутер (Ліхті, 62), К.Шнеулі (Ді П'єро, 81), Афольтер, Деген, Хохтрассер (Траоре, 59), Регаццоні (Фрімпонг, 46), М.Шнеулі (Паше, 62), Мардассі (Гезаль, 64).

Шахтар: Пятов (Худжамов, 46), Кобін (Срна, 46), Кучер (Чигринський, 46), Іщенко, Шевчук, Гай (Левандовські, 46), Хюбшман, Ілсіньо (Жадсон, 46), Фернандіньо (Гладкий, 71), Кастільо (Вілліан, 46), Селезньов (Агахова, 46).

Попередження: Шевчук.

Янг Бойз — Шахтар 1:2

01.07.2010. Фрібур. Стадіон університету Св. Леонардо. Товариський матч

Друга зустріч пройшла в рамках спарингу на навчально-тренувальних зборах у Швейцарії.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Костянтина Кравченка, який чудово пробив зі штрафного. У середині першого тайму Янг Бойз відігрався завдяки голу Еміліано Дудара після кутового.

Проте Шахтар знову вийшов уперед наприкінці першого тайму, коли дубль оформив Кравченка.

Шахтар — Янг Бойз 2:1

Голи: Кравченко, 14, 40 — Дудар, 26.

Шахтар: Тетенко (Пятов, 70), Шевчук (Степаненко, 58), Левандовські (Дуляй, 46), Іщенко (Ракицький, 70), Чижов (Кучер, 58), Кобін, Гай (Ємельянов, 46), Кравченко (Жадсон, 58), Тейшейра (Вілліан, 70), Фомін (Коста, 70), Морено (Адріано, 58).

Янг Бойз (перший тайм): Колавіті, Дудар, Саттер, Костанцо, Т. Дубаї, Бенвеню, Раймонді, Люліч, Афольтер, Деген, Маюка.

Янг Бойз (другий тайм): Вельфі, Хохстрассер, Саттер, Афолтер, Раймонді (Рігаццоні, 63), Т. Дубаї (Паше, 69), Люліч, Маюка (Шневлі, 59) Костанцо, Деген (Сані, 77), Дудар.

Янг Бойз — Шахтар 3:4

04.07.2012. Товариський матч

Третя гра була також в рамках навчально-тренувальних зборів через два роки, і знову Шахтар був сильнішим за Янг Бойз з рахунком 4:3.

Вже на дев'ятій хвилині Вілліан скористався сейвом воротаря та добив м'яч у ворота з меж штрафного майданчика. Однак швейцарці відігралися на 17 хвилині завдяки голу Еммануеля Маюки, який реалізував вихід віч-на-віч з Андрієм Пятовим.

На 26 хвилині Алекс Тейшейра замкнув простріл з лівого флангу на дальній стійці, вивівши "гірників" уперед, а через 13 хвилин Вілліан гарно розібрався із суперником та збільшив перевагу Шахтаря до двох м'ячів.

Янг Бойз відповів голом із пенальті від Крістофа Шпіхера. Тим не менш, ще до перерви команда Мірчі Луческу забила четвертий м'яч — автором голу став Вілліан, який замкнув передачу партнера з 11 метрів, оформивши хет-трик.

У другому таймі єдиний м'яч забили гравці Янг Бойз, коли на 71 хвилині Рауль Бобаділья наважився на дальній удар перед лінією штрафного майданчика "гірників".

Янг Бойз — Шахтар 3:4

Голи: Маюка, 17, Шпіхер, 42 (пен), Бобаділья, 71 — Вілліан, 9, 39, 44, Тейшейра, 26.

Янг Бойз: Беніто, Гонсалес (Неф, 46), Ояла (Сільбербауєр, 46), Бобаділья, Костанцо (Нуццола, 77), Шневлі (Фрей, 65), Раймонді, Шпіхер, Вешковац, Маюка (Віткієвец, 65), Лецекс (Звєротич, 46).

Шахтар: Пятов (Шевченко, 90), Срна, Чигринський (Ордець, 79), Ракицький, Рац (Жичіков, 77), Степаненко, Фернандіньо (Тотовицький, 84), Вілліан, Мхітарян, Тейшейра (Коста, 46), Едуардо (Селезньов, 46).

Шахтар — Янг Бойз 2:0

26.07.2016. Арена Львів (Львів, Україна). Кваліфікація Ліги чемпіонів. 3 раунд

У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар здобув впевнену перемогу над Янг Бойз із рахунком 2:0.

Вже на перших хвилинах Янг Бойз міг засмутити українців, але надійно зіграв Андрій Пятов на виході з воріт після удару Александра Герндта. Потім на 17 хвилині "гірники" відкрили рахунок у матчі, але арбітр зафіксував досить спірний офсайд у Тайсона, який пропускав м'яч на Едуардо, який і забив. Через кілька хвилин був ще один небезпечний момент від донеччан у виконанні Марлоса, але воротаря підстрахував захисник, винісши м'яч із порожніх воріт.

Втім на 27 хвилині команда Паулу Фонсеки все ж таки забила — феноменальна розрізна передача від Фреда до штрафного майданчика знайшла Бернарда, який легко обіграв воротаря та закотив м'яч у порожні ворота — 1:0.

Другий тайм по суті розпочався з вилучення у складі швейцарців, коли на 55 хвилині другий гірчичник отримав Мілан Вілотич у центрі поля.

Після цього "гірники" володіли повним контролем над грою та забили другий м'яч після рідкісної контратаки швейцарців — на 75 хвилині Євген Селезньов завершив класну атаку ударом у порожні ворота.

До цього Шахтар упустив ще два моменти — спочатку Едуардо не реалізував вихід віч-на-віч, а потім Марлос влучив у стійку воріт — як з'ясувалося пізніше, потрібно було реалізовувати свої моменти, доки була чудова нагода...

Шахтар – Янг Бойз 2:0

Голи: Бернард, 27, Селезньов, 75.

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Ордець, Кривцов, Срна – Бернард, Степаненко, Фред, Марлос – Тайсон (Дентіньо, 77), Едуардо (Селезньов, 71).

Янг Бойз: Мвого – Суттер (Хадергьонай, 81), Роча, Вілотич, Лецякс — Раве, Саного, Бертоне, Сулеймані (Вютріх, 58) — Оаро, Герндт (Кубо, 49).

Попередження: Вілотич, Оаро, Бертоне.

Вилучення: Вілотич, 55 (друга жовта).

Янг Бойз — Шахтар 2:0 (після серії пенальті 4:2)

03.08.2016. Штадіон Ванкдорф (Берн, Швейцарія). Кваліфікація Ліги чемпіонів. 3 раунд

Як ми вже згадували вище, Шахтарю потрібно було користуватися своїми шансами в першій грі. Втім, "гірники" були у якості явного фаворита у грі у відповідь, але все обернулося по-іншому.

У першому таймі було відверто нудно – команда Паулу Фонсеки зосередилася на контролі м'яча, а Янг Бойз намагався щось створити біля воріт Андрія Пятова, але нічого особливо небезпечного не виходило.

Вже на старті другого тайму арбітри віддали борг за минулий матч, коли не побачили фол Тараса Степаненка на Юя Кубо у своєму штрафному майданчику.

Тим не менш, на 54 хвилині оборона Шахтаря тріснула — Міралем Сулеймані пробіг лівим флангом і прострілив на лінію воротарської, де все той же Кубо розстріляв ворота донеччан. Через шість хвилин Кубо оформив дубль після скидки партнера у штрафному майданчику "гірників".

Шахтар, у свою чергу, продовжував загрожувати воротам суперника зі стандартів, але десь підводила точність, а десь швейцарців рятував каркас воріт. Втім, і Янг Бойз відповів пострілом у поперечину воріт у виконанні Гійома Оаро.

В овертаймах команди обмінялися парочкою небезпечних моментів, але голів з гри глядачі більше не побачили і битва перейшла у серію пенальті.

У серії пенальті команди почали з точних ударів в Оаро та Даріо Срни. Однак, наступні три постріли виявились жахливими. На жаль, для Шахтаря не реалізували пенальті Фред та Ракицький. Єдиний промах швейцарців "гірникам" вже не допоміг, адже наступні два удари від господарів були точними – 4:2.

Як підсумок, команда Паулу Фонсеки залишила Лігу чемпіонів до групового етапу, після чого перейшла до Ліги Європи, де дійшла до 1/16 фіналу, поступившись Сельті у додатковому часі.

Янг Бойз — Шахтар 2:0 (серія пенальті 4:2)

Голи: Кубо, 54, 60.

Янг Бойз: Мвого — Суттер (Обексер, 116), фон Берген, Роча, Лецякс — Раве (Хадергьонай, 88), Бертоне (Гаїч, 111), Саного, Сулеймані — Кубо, Оаро.

Шахтар: Пятов — Срна, Ордець, Кривцов (Ракицький, 120), Ісмаїлі — Марлос, Фред, Степаненко, Тайсон — Едуардо (Селезньов, 62), Дентіньо (Нем, 75).

Попередження: Кубо, Роча, Оаро, Саного, Суттер — Степаненко, Фред, Тайсон.

Нагадаємо, матч Шахтар — Янг Бойз відбудеться завтра, 6 листопада, о 19:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.