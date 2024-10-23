Емері — після трьох перемог в Лізі чемпіонів: Астон Вілла прогресує і міцніє

Тренер задоволений прогресом команди.

Наставник Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу над Болонією (2:0) в матчі ЛЧ, яка стала третьою поспіль для бірмінгемської команди.

"Ми граємо серйозно, гранично сфокусовано, відповідально. Команда прогресує і міцніє у кожній складовій. Наприклад, сьогодні нам вдалося зламати їхній персональний пресинг.

У перші 15 хвилин пропустили кілька атак, але потім зробили висновки. У Європі доводиться складно і у домашніх матчах. Треба зберігати граничну концентрацію та дотримуватися плану усі 90 хвилин", — наводить слова Емері офіційний сайт УЄФА.

Астон Вілла очолює турнірну таблицю Ліги чемпіонів.