Луїс Енріке: Дембеле? Не говоритиму про окремих гравців, коли команда не виграє

Керманич ПСЖ прокоментував нічию проти ПСВ.

Французький Парі Сен-Жермен у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти нідерландського ПСВ.

ПСЖ — ПСВ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Важко прийняти результат такої гри. Але ми знаємо, що футбол часто буває несправедливим, і я вважаю, що ми зіграли дуже добре. Я думаю, що ми були кращими за ПСВ упродовж усього матчу.

Думаю, це очевидно, що ми створили набагато більше моментів, аніж наші суперники, що саме ми заслуговували на перемогу, але нам не вистачило точності у завершенні.

Як тренер, я намагаюсь вимагати від своєї команди, щоб ініціатива і гра, і те, що ми створюємо як в атаці, так і в захисті, були кращими, аніж у наших суперників. Ми сьогодні заслужили на перемогу, але футбол настільки примхливий, що в подібній ситуації можна як зіграти внічию, так і взагалі програти.

Очевидно, що середній вік нашої команди достатньо молодий. Я б поставив проти Марселя в неділю або проти Атлетіко той самий склад, щоб створювати такі ж моменти і бути такими ж сильними в атаці і захисті, як ми були сьогодні. І чи будуть вони старичками, чи немовлятами, мені все одно.

Короткий розіграш кутових? У першому таймі цього не було. Сьогодні ми вирішили зробити кутові саме такими, проаналізувавши їх і вивчивши з моїми підлеглими. Я вирішую, які кутові подавати і як їх подавати. Ми створили суперникам багато труднощів під час такого виконання.

Виступ Дембеле? Я взяв за правило не говорити про жодного окремого гравця, коли команда не перемагає. Я беру на себе відповідальність, коли ми не виграємо.

ПСЖ, без сумніву, одна з команд в Європі, яка створює найбільше моментів. Не тільки у своєму чемпіонаті, але й у Лізі чемпіонів. Саме за це я ціную свою команду. Звичайно, фортуна повинна бути з вами, але ми відомі тим, що забиваємо багато голів.

Так було в минулому сезоні і так буває з багатьма командами. Звичайно, є куди рости. Я не шкодую, більше того, у перерві ми говорили про те, що ми повинні продовжувати в тому ж дусі, щоб забити гол. На жаль, прийшов лише один гол.

Як тренер, я роблю те, що вважаю найкращим для команди. Кожну хвилину, яку я даю гравцеві, я детально аналізую, як щодо гри в атаці, так і щодо дій у захисті. Я не знаю жодного тренера, який би випускав гравців, які, на його думку, не приносять користі команді.

Зараз я б поставив на гру той самий склад. Цей ореол песимізму виключно через несправедливий результат. Я вважаю, що моя команда була набагато кращою за наших суперників.

Пенальті? Мені нічого сказати про суддівство. Я ніколи про це не висловлююсь", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі ПСЖ прийматиме мадридський Атлетіко.