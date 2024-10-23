Монако
5
Црвена Звезда
1
22 жовтня
19:45
Мілан
3
Брюгге
1
22 жовтня
19:45
Жирона
2
Слован Братислава
0
22 жовтня
22:00
Астон Вілла
2
Болонья
0
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
5
Боруссія Дортмунд
2
22 жовтня
22:00
ПСЖ
1
ПСВ
1
22 жовтня
22:00
Ювентус
0
Штутгарт
1
22 жовтня
22:00
Штурм
0
Спортінг Лісабон
2
22 жовтня
22:00
Арсенал
1
Шахтар
0
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Луїс Енріке: Дембеле? Не говоритиму про окремих гравців, коли команда не виграє

23 жовтня 2024

Луїс Енріке, Getty Images

Керманич ПСЖ прокоментував нічию проти ПСВ.

Французький Парі Сен-Жермен у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти нідерландського ПСВ.

ПСЖ — ПСВ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Важко прийняти результат такої гри. Але ми знаємо, що футбол часто буває несправедливим, і я вважаю, що ми зіграли дуже добре. Я думаю, що ми були кращими за ПСВ упродовж усього матчу.

Думаю, це очевидно, що ми створили набагато більше моментів, аніж наші суперники, що саме ми заслуговували на перемогу, але нам не вистачило точності у завершенні.

Як тренер, я намагаюсь вимагати від своєї команди, щоб ініціатива і гра, і те, що ми створюємо як в атаці, так і в захисті, були кращими, аніж у наших суперників. Ми сьогодні заслужили на перемогу, але футбол настільки примхливий, що в подібній ситуації можна як зіграти внічию, так і взагалі програти.

Очевидно, що середній вік нашої команди достатньо молодий. Я б поставив проти Марселя в неділю або проти Атлетіко той самий склад, щоб створювати такі ж моменти і бути такими ж сильними в атаці і захисті, як ми були сьогодні. І чи будуть вони старичками, чи немовлятами, мені все одно.

Короткий розіграш кутових? У першому таймі цього не було. Сьогодні ми вирішили зробити кутові саме такими, проаналізувавши їх і вивчивши з моїми підлеглими. Я вирішую, які кутові подавати і як їх подавати. Ми створили суперникам багато труднощів під час такого виконання.

Виступ Дембеле? Я взяв за правило не говорити про жодного окремого гравця, коли команда не перемагає. Я беру на себе відповідальність, коли ми не виграємо.

ПСЖ, без сумніву, одна з команд в Європі, яка створює найбільше моментів. Не тільки у своєму чемпіонаті, але й у Лізі чемпіонів. Саме за це я ціную свою команду. Звичайно, фортуна повинна бути з вами, але ми відомі тим, що забиваємо багато голів.

Так було в минулому сезоні і так буває з багатьма командами. Звичайно, є куди рости. Я не шкодую, більше того, у перерві ми говорили про те, що ми повинні продовжувати в тому ж дусі, щоб забити гол. На жаль, прийшов лише один гол.

Як тренер, я роблю те, що вважаю найкращим для команди. Кожну хвилину, яку я даю гравцеві, я детально аналізую, як щодо гри в атаці, так і щодо дій у захисті. Я не знаю жодного тренера, який би випускав гравців, які, на його думку, не приносять користі команді.

Зараз я б поставив на гру той самий склад. Цей ореол песимізму виключно через несправедливий результат. Я вважаю, що моя команда була набагато кращою за наших суперників.

Пенальті? Мені нічого сказати про суддівство. Я ніколи про це не висловлююсь", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі ПСЖ прийматиме мадридський Атлетіко.

Джерело: Diario AS

команди
статті на тему:
ПСЖ - ПСВ, Getty Images 23 жовтня 2024 ПСЖ — ПСВ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024
ПСЖ та ПСВ поділили очки в Парижі 23 жовтня 2024 ПСЖ та ПСВ поділили очки в Парижі
   