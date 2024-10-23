Шахін — про 2:5 від Реала: Тяжко пояснити те, що сталося

Тренер засмучений такою поразкою.

Головний тренер Боруссії Д Нурі Шахін прокоментував поразку від Реала в матчі Ліги чемпіонів.

"Тяжко пояснити те, що сталося. Ми дуже добре грали в першому таймі, у нас багато виходило, ми забили два красиві голи. Знали, що другий тайм буде дуже довгим.

Були епізоди, коли нам не вистачало швидкості під час гри один в один – ми говорили про це у перерві. Два пропущені голи за дві хвилини не пішли нам на користь. Ну а голи, пропущені наприкінці, важко прийняти, дуже прикро.

Ми добре діяли у грі з м'ячем, за рахунку 2:2 могли забити третій гол. Була надія на вдалий результат, але ми погано оборонялися, а в них гравці з високою майстерністю. Не кожен здатний те, що робить Вінісіус. Ми маємо засвоїти цей важливий урок", – сказав Шахін.

Боруссія програла Реалу з рахунком 2:5.