Артета — щодо травми Калафіорі: Хороших новин там немає

Керманич Арсеналу прокоментував пошкодження у власного футболіста.

Лондонський Арсенал напередодні обіграв донецький Шахтар на Емірейтс у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Наприкінці матчу травми коліна за підсумком боротьби проти нападника "гірників" Егіналду зазнав захисник "канонірів" Ріккардо Калафіорі, що стало приводом для його подальшої заміни.

Після завершення гри головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перші висновки лікарів клубу.

"Щодо Ріккардо Калафіорі, то йому довелося залишити межі поля, тому що він відчув біль у коліні.

Я не знаю, наскільки це серйозно, але коли подібне трапляється, то хороших новин там немає. Це турбує", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі лондонський Арсенал гостюватиме у міланського Інтера.