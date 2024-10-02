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-
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-
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22:00
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-
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-
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22:00
РБ Зальцбург
-
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-
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Пушич шокував вибором тактики Шахтаря на гру проти Аталанти

02 жовтня 2024

Маріно Пушич, фото ФК Шахтар Донецьк

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та бергамаська Аталанта.

Донецький Шахтар та бергамаська Аталанта зіграють у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені.

Маріно Пушич, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), залучив до стартового складу Грама в трійці центральних захисників, тоді як Марлон гратиме праворуч, а Зубков та Егіналду розташуються в атаці.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти Болоньї (1:1), використав із перших хвилин Дзаппакосту на лівому фланзі, тоді як Самарджич розташується під нападником.

Шахтар: Різник — Бондар, Грам, Матвієнко — Марлон, Степаненко, Криськів, Педріньйо Азеведо — Судаков — Зубков, Егіналду.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Швед, Азарові, Вінісіус, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевін, Педріньйо да Сілва, Невертон.

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман — Де Кетеларе.

Запасні: Патрісіу, Россі, Годфрі, Куадрадо, Пашалич, Дзаніоло, Палестра, Ретегі, Комі, Манцоні, Влахович, Дель Лунго.

Гра Шахтар — Аталанта почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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