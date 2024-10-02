Шахтар — Аталанта. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 2.10.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 2 жовтня та розпочнеться о 19:45.

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють донецький Шахтар та бергамаська Аталанта.

Шахтар — Аталанта

Середа, 2 жовтня, 19:45, стадіон Фельтінс-Арена, Гельзенкірхен. Арбітр зустрічі — Жоау Педру Піньєйру (Португалія)

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Чинний чемпіон України, донецький Шахтар, розпочав сезон оновленої Ліги чемпіонів не так, як нам би того хотілось, та й сама команда Маріно Пушича, вочевидь, розраховувала на інший підсумок дуелі проти італійської Болоньї в першому турі (0:0). Але сталось так, як сталось, і цей результат "гірники" мали забути вже на наступний день після матчу на Ренато Далл’Ара.

Коли Шахтар за кілька днів потому розгромив київську Оболонь у чемпіонаті (4:0), то так воно й здавалось, що донеччани психологічно скинули із себе напругу й готові продовжувати гонитву за кращими результатами. Однак не минуло багато часу, і команда Пушича грає внічию в Рівному проти Вересу (1:1), ледь дотиснувши суперників до гола, а потім пропустивши м’яч на останніх хвилинах. Утім, для цього сезону такий сценарій від "гірників" уже не вважається чимось надзвичайним.

Компанія Favbet вважає, що Аталанта — фаворит зустрічі. На перемогу команди Джан П’єро Гасперіні дають коефіцієнт 1.74. Нічию оцінили в 3.95, а успіх Шахтаря — 4.95. Ми ж очікуємо побачити обережний футбол, тож ТМ 2.5 за 2.15 — наш вибір.

Шахтар не обіграв Болонью в першому турі Ліги чемпіонів, а його наступний суперника, бергамаська Аталанта, не змогла цього зробити на тій самій арені вже минулих вихідних (1:1). І навряд чи тому матчу передувала потужна злива тривалістю понад добу, тож виходить, що не такою вже й "обов’язковою" є перемога над колективом Вінченцо Італьяно.

Утім, рівнятись на "Богиню" на старті нової кампанії точно не варто. Так, Аталанта — чинний володар кубка УЄФА, який вона здобула завдяки першій та єдиній поразці леверкузенського Баєра за всю минулу кампанію (3:0). Проте нинішній сезон команда Гасперіні розпочала вже не настільки натхненно. Спочатку їй дошкуляли травми гравців, про що ми говорили в контексті матчу за Суперкубок УЄФА проти мадридського Реала (0:2).

А потім воно якось так пішло само собою, що наразі в "оробічі" всього дві перемоги — над Лечче (4:0) та Фіорентиною (3:2) — і дві нічиї — проти тієї-таки Болоньї та лондонського Арсеналу в першому турі (0:0). І все. Решта матчів завершувалась поразкою Аталанти, хоча вона й розраховувала на очки як не проти Інтера (0:4), так хоч проти Комо (2:3) чи Торіно (1:2). А в підсумку залишалась ні з чим.

Нікого не нагадує? Так, вірно, у Болоньї була приблизно така сама історія до матчу проти Шахтаря, але її все одно вважали фаворитом протистояння всі, окрім українських уболівальників, що зрозуміло. А потім усі стикнулись із суворою реальністю й залишились розчарованими 0:0 по обидва боки барикад.

Цього разу Аталанта теж, нібито, вважається фаворитом на папері, а от у реальному житті маємо дві команди, які явно не грають на тому рівні, якого від них можна було б очікувати на початку сезону. Шахтар лише четвертий в УПЛ, а Аталанта десь по сусідству з Болоньєю нижче екватору таблиці Серії A. Але в Лізі чемпіонів грають обидві команди на рівних умовах.

Але все ж таки треба прокидатись, бо далі в Шахтаря буде Арсенал (у гостях), Янг Бойз (д), ПСВ (г), Баварія (д), Брест (д) та Боруссія Дортмунд (г), тож очки потрібні тут і зараз. У Аталанти теж схожа історія — Селтік (д), Штутгарт (г), Янг Бойз (г), Реал Мадрид (д), Штурм (д) та Барселона (г).

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Траоре, Егіналду.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Коссуну, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері — Лукман, Де Кетеларе — Ретегі.

Не зіграють: Сікан (ніс) — Толой (стегно), Гін (стегно), Брешіаніні (стегно)

Тренери кажуть

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

"Ми знаємо сильні якості Аталанти, але ми також знаємо і слабкі її сторони. І можу сказати, що це буде дуже серйозна гра. Кожна гра проти Аталанти непроста. Але ми тут саме для того, щоб грати такі матчі з такими суперниками".

Джан П’єро Гасперіні, головний тренер Аталанти:

"Я думаю, що ця гра не буде легкою. У Шахтаря є традиції, вони перебувають у другій корзині Ліги чемпіонів, вони завжди залучали бразильських гравців, сильних молодих виконавців, яких ви потім знаходите у великих командах. Це вже інша команда, аніж та, із якою ми зустрічалися п'ять років тому, але ми теж змінились. Проте навіть проти Болоньї вони зіграли чудову гру. Ми повинні грати дуже обережно, як і в усіх матчах Ліги чемпіонів".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались два рази — на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА-20219/20, розписавши по одній гостьовій перемозі. Шахтар виграв 2:1 у Бергамо, а Аталанта 3:0 — у Харкові.