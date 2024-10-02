Шахтар — Аталанта: історія протистоянь

Football.ua нагадує про попередні єврокубкові зустрічі "гірників" із "нерадзуррі".

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Шахтар прийматиме Аталанту.

Матч на Арена АуфШальке в німецькому Гельзенкірхені відбудеться в середу, 2 жовтня (початок — о 19:45 за київським часом). У першому турі "гірники" не зуміли здолати Болонью на виїзді (0:0), тоді як "нерадзуррі" вдома поділила очки з Арсеналом (0:0).

Історія протистоянь Шахтаря з Аталантою налічує дві зустрічі в ході групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20, коли команди опинилися в групі С (разом із Манчестер Сіті та загребським Динамо).

01.10.2019 Аталанта — Шахтар 1:2

Колектив Джан П'єро Гасперіні приймав підопічних Луїша Каштру в другому турі групового етапу того розіграшу ЛЧ. Матч проходив у Мілані, на Стадіо Джузеппе Меацца, оскільки домашня арена Аталанти тоді перебувала в процесі реконструкції. Із цього драматичного протистояння переможцем вийшов Шахтар.

Вже на 16-й хвилині Андрій П'ятов не дозволив Йосипу Іличичу відкрити рахунок ударом з 11-метрової позначки. Однак, номінальні господарі поля все ж забили першими пізніше, завдяки Дувану Сапаті. Ще до завершення першого тайму Жуніор Мораес відновив паритет.

Все йшло до нічиєї з рахунком 1:1, однак Манор Соломон, який вийшов на поле з лави запасних, вирвав для "гірників" три очки, уразивши ворота П'єрлуїджі Голліні на 90+5 хвилині.

Аталанта — Шахтар 1:2

Голи: Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5

На 16-й хвилині Йосип Іличич не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Аталанта: Голліні — Толой, Мазьєлло (Муріель, 68), Паломіно — Гатебур (Госенс, 57), де Рон, Пашалич, Кастань — Іличич (Маліновський, 57), Гомес — Сапата

Шахтар: Пятов — Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко, А. Патрік (Соломон, 69) — Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон — Ж. Мораес

Попередження: Іличич, де Рон, Толой, Маліновський — Кривцов, Степаненко, Мораес, Болбат

11.12.2019 Шахтар — Аталанта 0:3

До матчу-відповіді в рамках шостого туру Шахтар підходив в якості другої команди групи С. "Гірники" мали шість очок, тоді як в Аталанти було чотири залікових бали. Враховуючи той факт, що Динамо (п'ять очок) навряд чи здолав би Манчестер Сіті (11 очок) в паралельному домашньому поєдинку, саме зустріч у Харкові мала статус вирішальної в боротьбі за путівку до плей-оф ЛЧ.

Забігаючи наперед зазначимо, що хорвати все ж поступилися англійцям (1:4), але все ще могли розраховувати на виліт до Ліги Європи, якщо український клуб не програє італійському...

Перший тайм домашнього для команди Каштру матчу завершився нічиєю з рахунком 0:0. У другій половині зустрічі "нерадзуррі" вийшли вперед завдяки голу Тімоті Кастаня, а трохи пізніше "гірники" залишилися в меншості через вилучення Додо. Після цього гості ще двічі (Маріо Пашалич і Робін Госенс) уразили ворота Андрія П'ятова, відправивши донеччан до ЛЄ, а загребське Динамо — додому.

Шахтар за підсумками тієї кампанії дістався півфіналу другого за престижністю єврокубка, де зазнав розгрому від Інтера, тоді як Аталанта поступилася ПСЖ (майбутній фіналіст) у чвертьфіналі ЛЧ.

Шахтар — Аталанта 0:3

Голи: Кастань, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90+4

Шахтар: Пятов — Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі — А. Патрік, Степаненко — Тете (Марлос, 59), Коваленко (Соломон, 71), Тайсон — Ж. Мораес

Аталанта: Голліні — Мазьєлло (Маліновський, 61), Джимсіті, Паломіно — Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс — Пашалич, Гомес (Гатебур, 90) — Муріель (Ібаньєс, 71)

Попередження: А. Патрік, Додо — Муріель, Фройлер, Гатебур

Вилучення: Додо, 77