Шахтар — Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 02.10.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 19:45.

У середу, 2 жовтня, Шахтар проведе номінально домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Аталанта.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена (Гельзенкірхен). Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Марино Пушича зіграла внічию з Болонією (0:0).

Історія протистоянь Аталанти з Шахтарем:

Аталанта – Шахтар – 1:2 (Ліга чемпіонів-2019/20)

Шахтар – Аталанта – 0:3 (Ліга чемпіонів-2019/20)

Турнірні шляхи команд перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/20. Перший матч відбувся в Бергамо та закінчився перемогою Шахтаря. Втім, у виїзному матчі італійці сповна відквитали поразку.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Аталанта:

Трансляція розпочнеться в день матчу.

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.