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0
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0
19 вересня
22:00
Штутгарт
-
Спарта Прага
-
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Брест
-
01 жовтня
19:45
Барселона
-
Янг Бойз
-
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00

Шахтар — Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 02.10.2024

30 вересня 2024

Шахтар — Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 02.10.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 19:45.

У середу, 2 жовтня, Шахтар проведе номінально домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Аталанта.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена (Гельзенкірхен). Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Марино Пушича зіграла внічию з Болонією (0:0).

Історія протистоянь Аталанти з Шахтарем:

Аталанта – Шахтар – 1:2 (Ліга чемпіонів-2019/20)

Шахтар – Аталанта – 0:3 (Ліга чемпіонів-2019/20)

Турнірні шляхи команд перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/20. Перший матч відбувся в  Бергамо та закінчився перемогою Шахтаря. Втім, у виїзному матчі італійці сповна відквитали поразку.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Аталанта:

Трансляція розпочнеться в день матчу.

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.

команди
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