Гасперіні: Це вже не той Шахтар, що був п’ять років тому. Але й не та Аталанта

Керманич бергамасків прокоментував прийдешній матч проти донеччан.

Бергамаська Аталанта завершує підготовку до матчу другого туру Ліги чемпіонів УЄФА проти донецького Шахтаря в Гельзенкірхені.

Шахтар — Аталанта. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні оцінив став власної команди.

"Головним чином, у матчах Ліги чемпіонів потрібно добре грати в свій футбол, тоді результат буде закономірним наслідком.

Я думаю, що ця гра проти Шахтаря не буде легкою. У них є традиції, вони перебувають у другому кошику в Лізі чемпіонів, вони завжди залучали бразильських гравців, сильних молодих гравців, яких ви потім знаходите у великих командах.

Так, це вже інша команда, аніж та, із якою ми зустрічалися п'ять років тому, але ми теж змінились. Проте навіть проти Болоньї вони показали відмінну гру. Ми повинні приділити цьому велику увагу, як і в усіх матчах Ліги чемпіонів.

Шахтар — це дуже хороша команда. У Лізі чемпіонів всі команди сильні, звикли вигравати свої чемпіонати. Наші суперники, безсумнівно, молода команда, але в Болоньї вони добре грали впродовж тривалих відтинків.

Ми ж у Болоньї, як на мене, зіграли дуже хороший перший тайм, а в другому таймі, маючи чисельну перевагу, ми могли б забити раніше, якби мали трохи більше чіткості дій попереду. Навіть якщо при цьому нам не пощастило в деяких ситуаціях.

Але ми забили зрештою трохи запізно, хоча мали два відмінні моменти.

Я окремо хочу додати одну річ про Де Кетеларе. Ми повинні думати про період рік тому, коли він тільки-но прийшов і забив у своєму дебюті, але ми також повинні думати й про його внесок у гру зараз, про його еволюцію.

Очевидно, що він зростає, розвивається, і я хочу бачити це від своїх молодих гравців постійне. Не тільки фізичне дозрівання, а й дозрівання ментальності та особистості. Він вже є локомотивом команди, він завжди дуже залучений і позитивний, це чудові ознаки. Він дуже позитивний хлопець, він відчуває себе своїм у Аталанті й є хорошим прикладом для команди.

Дзаніоло? Ми зіграли 3-4 гри після перерви, він повинен отримувати користь від кожного матчу, у якому він грає, від кожного тижня роботи, і лише тоді результати будуть відповідними. Еволюція гравця ланки атаки йде через результативність і хвилини, які він проводить на полі", — заявив італійський фахівець.

Матч Шахтар — Аталанта відбудеться 2 жовтня, о 19:45.