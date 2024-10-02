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22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
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Саліба: Був радий почути, що Усман Дембеле не гратиме на Емірейтс

02 жовтня 2024

Вільям Саліба, Getty Images

Захисник Арсеналу прокоментував перемогу над ПСЖ.

У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал обіграв французький Парі Сен-Жермен на власному полі.

Арсенал — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "канонірів" Вільям Саліба прокоментував виступ власної команди.

"Чесно кажучи, я був радий почути, що Усман Дембеле не гратиме в цій грі. Його відсутність мала нам тільки допомогти.

Утім, у ПСЖ було багато інших гравців, які могли його замінити, тож нам усе одно важко далась ця перемога", — заявив французький виконавець.

У наступному турі лондонський Арсенал зіграє вдома проти донецького Шахтаря.

Джерело: Lequipe

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