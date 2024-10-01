Арсенал впевнено обіграв ПСЖ

Парижани не змогли відповісти на голи Гаверца та Сака.

В матчі 2 туру Ліги чемпіонів Арсенал приймам на своєму полі Парі Сен-Жермен. За відсутності Усмана Дембеле, який посварився з Луїсом Енріке, в атаці праворуч вийшов Дезіре Дуе. У Арсеналу відзначимо вихід в старті Томаса Парті.

З перших хвилин команда Мікеля Артети задала великий темп гри та намагалась зламати оборону парижан. Господарі застосовували дуже високий пресинг й оперативно повертали м'яч під свій контроль. Конвертувати територіальну перевагу в гол вдалось в середині тайму, коли Троссар прорвався лівим флангом та навісив в чужий штрафний — Гаверц випередив всіх та переправив м'яч в кут воріт. Доннарумма зіграв невпевнено. 1:0.

Парі Сен-Жермен одразу пішов в атаку великими силами та міг зрівняти рахунок - Мендеш обігрався з Барколя та пробив в дальній кут, але м'яч лише облизнув стійку воріт. Але згодом ситуація для гостей стала ще гірше - Сака навісив зі штрафного, а після цього всі пролетіли повз м'яч, який пірнув у ворота ПСЖ. Доннарумма знов міг зіграти краще. 2:0.

Команди пішли відпочивати за рахунку 2:0, а вже після перерви Доннарума був бездоганним — дуже яскрава атака вдалась лондонцям, але італієць відбив удар Мартінеллі з вигідної позиції в штрафному. Трохи згодом Кай Гаверц пробив головою після подачі Мартінеллі з лівого флангу, але після рикошету від захисника Доннарумма м'яч забрав.

Команда Енріке прокинулась лише в середині другого тайму — після подачі з кутового Невеш переправляв м'яч у ворота, але Арсенал врятувала поперечина. Втім, на більше гостей не вистачило. Наступний гострий епізод знов був за "канонірами" - Мартінеллі отримав пас від Сака в чужому штрафному та пробив в дальній кут, але Доннарумма був на місці.

Арсенал — ПСЖ 2:0

Голи: Гаверц, 20, Сака, 35

Арсенал: Рая — Тімбер (Ківьор, 46), Саліба, Магальяес, Калафіорі — Райс, Парті (Меріно, 65) — Сака (Льюїс-Скеллі, 90), Гаверц, Мартінеллі — Троссар (Жезус, 73)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья (Руїс, 64), Невеш — Дуе (Коло Муані, 64), Лі Кан Ін, Баркола

Попередження: Калафіорі — Руїс