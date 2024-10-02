Енріке: Арсенал заслужив перемогу

Наставник парижан поділився своїми думками після гри з "канонірами".

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (0:2).

"Завжди важко грати в гостях, а тим більше у такої команди, як Арсенал, але, гадаю, він заслужив на перемогу в матчі. Він створив більше моментів, з першої хвилини нас пресингував і переламати його нам не вдалося. Необхідно вдосконалювати гру, отримувати уроки, думаючи про наступний матч.

Ми були далекі від стандартів, які потрібні в таких матчах, особливо в контактній боротьбі. Ми програли майже усі дуелі. Якщо ви хочете досягти чогось позитивного, вам потрібно покращити ці фази гри", — наводить слова Енріке прес-служба УЄФА.

На Football.ua буде доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал – ПСЖ.