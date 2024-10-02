Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Енріке: Арсенал заслужив перемогу

02 жовтня 2024

Луїс Енріке, Getty Images

Наставник парижан поділився своїми думками після гри з "канонірами".

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (0:2).

"Завжди важко грати в гостях, а тим більше у такої команди, як Арсенал, але, гадаю, він заслужив на перемогу в матчі. Він створив більше моментів, з першої хвилини нас пресингував і переламати його нам не вдалося. Необхідно вдосконалювати гру, отримувати уроки, думаючи про наступний матч.

Ми були далекі від стандартів, які потрібні в таких матчах, особливо в контактній боротьбі. Ми програли майже усі дуелі. Якщо ви хочете досягти чогось позитивного, вам потрібно покращити ці фази гри", — наводить слова Енріке прес-служба УЄФА.

На Football.ua буде доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал – ПСЖ.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Мікель Артета, Getty Images 02 жовтня 2024 Артета: Я задоволений грою. У нас було три чудові шанси забити третій гол
   