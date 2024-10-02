Арсенал — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал на власному полі приймав французький Парі Сен-Жермен та здобув упевнену перемогу з рахунком 2:0.

Команда Мікеля Артети в першому таймі володіла ініціативою й двічі відзначилась уже до настання перерви. Не в останню чергу — завдяки черговим якісним стандартам.

Після відпочинку перевага "канонірів" була вже не настільки впевненою, однак забити в цій дуелі колектив Луїса Енріке так і не зумів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — ПСЖ у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Арсенал — ПСЖ 2:0

Голи: Гаверц, 20, Сака, 35

Арсенал: Рая — Тімбер (Ківьор, 46), Саліба, Магальяес, Калафіорі — Райс, Парті (Меріно, 65) — Сака (Льюїс-Скеллі, 90), Гаверц, Мартінеллі — Троссар (Жезус, 73)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья (Руїс, 64), Невеш — Дуе (Коло Муані, 64), Лі Кан Ін, Баркола

Попередження: Калафіорі — Руїс