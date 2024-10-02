Артета: Я задоволений грою. У нас було три чудові шанси забити третій гол

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з парижанами.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:0).

"Сподобалося, як ми грали у першому таймі, наскільки ми були рішучими. Це якості, які ми знову показали проти сильного суперника. Ми домінували та забили два голи. Ми хотіли, щоб друга половина матчу була іншою. Хотіли при грі з м'ячем бути зібранішими. У нас було три чудові шанси забити третій гол. Можливо, це б завершило гру, але цього не сталося. Суперникам теж слід віддати належне. Заміни, які вони зробили, змусили нас знову грати в іншій зоні поля, ми мали більше проблем після цього, не могли продовжувати грати так, як було в першому таймі.

Кай Гаверц – і потужний, і розумний футболіст. Як він займає позицію, як він пов'язує всі разом, його робоча етика. Коли він біля штрафного майданчика, є відчуття, що він збирається забити гол. Гол був чудовим, я думаю, що загалом виступ був хороший. Я справді задоволений цим.

Зарано дивитися на турнірну таблицю. Думаю, що всім доведеться грати багато різних та складних матчів удома та на виїзді, ми повинні адаптуватися до цього. Ми ще не знаємо, скільки очок нам потрібно. Єдине, на чому можна зосередитись, – це гра та спроба виграти матчі, як ми зробили це зараз. Продовжуємо так само і тепер зосередимося на Прем'єр-лізі", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — ПСЖ.