Ліга чемпіонів. 2 тур. Анонси і прогнози на матчі 02.10.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 2 жовтня.

Сьогодні, 2 жовтня, відбудеться другий ігровий день другого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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Жирона — Феєнорд

Середа, 2 жовтня, 19:45. Естаді Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Головний арбітр — Урс Шнайдер (Швейцарія)

Жирона дебютувала в єврокубках, не зумівши уникнути виїзної поразки від ПСЖ (1:0) у першому турі оновленої Ліги чемпіонів. Французький клуб мав значну перевагу над іспанським у другому таймі зустрічі, але відкрити рахунок йому вдалося лише на останній хвилині основного часу, після прикрої помилки Пауло Гассаніги.

У Ла Лізі в Жирони справи йдуть погано. Протягом останніх чотирьох поєдинків колектив Мічела здобув лише два залікових бали, зазнавши двох поразок. Після зустрічі з ПСЖ Жирона забила лише один гол. За підсумками восьми турів каталонський клуб має дев'ять очок, посідаючи 12-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Феєнорд під керівництвом Браяна Пріске не має жодної поразки після шести турів Ередивізі. Зараз на рахунку клубу з Роттердама, який посідає шосту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів, десять очок. Тим не менш, Феєнорд ще далекий від своїх оптимальних кондицій. У минулому турі команда ледь уникнула поразки від НЕКа в Неймегені, вирвавши нічию за дві хвилини до кінця основного часу.

Старт у Лізі чемпіонів був для нідерландського колективу ще невдалішим, ніж у Жирони. Баєр чотири рази уразив ворота Феєнорда в ході першого тайму поєдинку в Роттердамі. Більшого господарі поля гостям не дозволили, однак і відповісти їм бодай чимось підопічним Пріске не вдалося.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Франсес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Еррера, Соліс — Циганков, Мартін, Аспрілья — А. Руїс

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба, Белен, Ганцко, Смал — Хван, Кв. Тімбер — Осман, Міламбо, Пайшао — Уеда

Не зіграють: Артеро, Блінд, Ромеу — Стенгс, С. Хіменес, Ньївкоп

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Жирона — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.01, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 3.75. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

прогноз 2:2

Шахтар — Аталанта

Середа, 2 жовтня, 19:45. Фельтінс-Арена, Гельзенкірхен. Головний арбітр — Жоау Педру Піньєйру (Португалія)

Повний анонс матчу Шахтар — Аталанта читайте за посиланням.

Астон Вілла — Баварія

Середа, 2 жовтня, 22:00. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Раду Петреску (Румунія)

Повний анонс матчу Астон Вілла — Баварія читайте за посиланням.

Бенфіка — Атлетіко

Середа, 2 жовтня, 22:00. Ештадіу ду СЛ Бенфіка, Лісабон. Головний арбітр — Сердар Гезюбююк (Туреччина)

Бенфіка після відходу Рогера Шмідта, якого на посаді головного тренера замінив Бруну Лаже, здобула три поспіль перемоги в чемпіонаті Португалії, забивши 12 голів і пропустивши лише двічі. За підсумками семи зіграних поєдинків лісабонці мають 16 залікових балів і йдуть третіми у турнірній таблиці. Після старту в Лізі чемпіонів "орли" розгромили Боавішту на виїзді (0:3) та Жил Вісенте вдома (5:1).

У першому турі ЛЧ Бенфіка гостювала в Црвени Звезди. Португальський клуб завдяки своїм турецьким легіонерам Керему Актюркоглу та Оркуну Кекчю двічі уразив ворота сербського протягом першого тайму, дозволивши супернику перехопити ініціативу в другій половині зустрічі. Це призвело до пропущеного гола, але не до втрати очок, тож додому лісабонці повернулися з перемогою.

Атлетіко стартував у Лізі чемпіонів із домашньої перемоги над РБ Лейпциг (2:1). "Матрацники" доволі швидко пропустили, але у вольовому стилі вирвали три залікових бали завдяки голу Антуана Грізманна та результативному удару Хосе Марії Хіменеса на останній хвилині основного часу.

На внутрішній арені колектив Дієго Сімеоне теж виступає вдало. Після восьми турів Ла Ліги Атлетіко хоч і йде лише четвертим, маючи 16 очок, але залишається одним із двох клубів, які ще не програвали в новому сезоні. Очікувано, у "матрацників" найкращий у чемпіонаті Іспанії захист (чотири пропущених). Нещодавно команда Сімеоне на 90+5 хвилині мадридського дербі вирвала в нічию в Реала (1:1) на Метрополітано.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Флорентіну, Аурснес, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Ді Марія

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Х. М. Хіменес, Рікельме — Льоренте, Коке, Галлагер — Альварес, Грізманн, Ліно

Не зіграють: Р. Саншеш — Барріос, Аспілікуета, Ле Норман

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

БУКМЕКЕРИ

Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.50, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 3.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

прогноз 1:1

Динамо Загреб — Монако

Середа, 2 жовтня, 22:00. Стадіон Максимир, Загреб. Головний арбітр — Гарм Осмерс (Німеччина)

Старт Динамо Загреб в оновленій Лізі чемпіонів був неймовірно провальним. Так, звісно, хорватський колектив гостював у Баварії, але поразка з рахунком 9:2 навіть для цього клубу є завеликим ударом. Цей результат, як і домашня поразка від Хайдука (0:1) в чемпіонаті за чотири дні до Мюнхена, вплинули на майбутнє тодішнього керманича Динамо Сергея Якіровича, з яким у Загребі вирішили попрощатися.

Під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Сандро Перковича загребці розгромно поступилися на виїзді Славену Белупо (4:1). Після призначення Ненада Б'єліци Динамо вдома розібралося з Локомотивою (5:1). За підсумками восьми турів команда йде третьою в турнірній таблиці, маючи 16 очок і найкращу атаку (19 голів).

Монако Аді Гюттера намагається не відставати від ПСЖ у Лізі 1. Після шести турів чемпіонату Франції вони поступаються парижанам у турнірній таблиці лише за додатковими показниками, теж маючи 16 залікових балів. Монако є одним із трьох клубів турніру, які досі не знають смаку поразок у ході нової кампанії.

У першому турі Ліги чемпіонів колектив Гюттера завдяки голам Магнеса Акліуша та Джорджа Іленіхени здолав Барселону, завдавши їй першої поразки в сезоні (2:1). Звісно, чималу роль в успіху французького клубу зіграло вилучення Еріка Гарсії вже на старті виїзного для "блаугранас" поєдинку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Загреб: Невістич — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Торренте, П'єр-Габріель — П. Сучич, Мішич — Кордоба, Батуріна, П'яца — Петкович

Монако: Кен — Вандерсон, Керер, Салісу, К. Енріке — Закарія, Л. Камара — Акліуш, Мінаміно, Бен Сегір — Емболо

Не зіграють: Ммаї — Маєцкі, Е. Діоп, М. Кулібалі

Під питанням: Теофіль-Катрен — ...

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Монако — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.65, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 5.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

прогноз 1:2

Ліверпуль — Болонья

Середа, 2 жовтня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Нікола Дабанович (Чорногорія)

Ліверпуль Арне Слота стартував у Лізі чемпіонів пропустивши вже на 3-й хвилині виїзного матчу проти Мілана. Тим не менш, саме англійський клуб вийшов переможцем із цього протистояння, двічі уразивши ворота "россонері" в першому таймі завдяки голам Ібраїми Конате та Вірджила ван Дейка та ще раз у другій половині зустрічі, коли результативним ударом відзначився Домінік Собослаї.

Після цього Ліверпуль розібрався вдома з Борнмутом (3:0), на Енфілді ж вибив Вест Гем з 1/16 фіналу Кубка англійської ліги (5:1) та здолав Вулвергемптон на виїзді (1:2). Після шести турів чемпіонату Англії саме "червоні" посідають першу сходинку турнірної таблиці, маючи 15 очок і найкращий серед усіх клубів захист (два пропущених).

Болонья під керівництвом Вінченцо Італьяно на внутрішній арені виступає не надто вдало, хоча й має там серію з чотирьох матчів без поразок (лише одна перемога). Після старту в ЛЧ "россоблу" здолали на виїзді Монцу (1:2), здобувши свою першу в сезоні звитягу та дозволили Аталанті вирвати нічию на Ренато Даль'Ара (1:1). За підсумками шести зіграних поєдинків Болонья йде 13-ю в турнірній таблиці Серії А, маючи всього сім очок.

У першому турі Ліги чемпіонів команда Італьяно приймала Шахтар. "Россоблу" виглядали трохи краще за свого суперника, однак конвертувати цю перевагу бодай у забиті голи так і не вдалося, тоді як гості теж не порадували результативними ударами, тож фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 0:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Л. Діас — Жота

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Ликоянніс — Ебішер, Фройлер, Фаббіан — Орсоліні, Кастро, Ндоє

Не зіграють: Елліотт, К'єза — Фергюсон

Під питанням: Робертсон, Нуньєс — Побега

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ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Ліверпуль — явний фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.23, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 14.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.80.

прогноз 2:0

Лілль — Реал Мадрид

Середа, 2 жовтня, 22:00. Стад П'єр Моруа, Вільнев-д'Аск. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія)

Лілль дістався основного етапу, подолавши два раунди кваліфікації (Фенербахче і Славія Прага), однак підтвердити свої єврокубкові амбіції у матчі проти Спортінга в Португалії підопічним Бруно Женезіо не вдалося. Певну роль у невдачі французького клубу зіграло вилучення Ейнджела Гомеса за рахунку 1:0 на користь лісабонців. У підсумку, Лілль пропустив ще раз, зазнавши поразки в першому турі Ліги чемпіонів.

У чемпіонаті Франції справи йдуть непогано. Після поразки від Спортінга Лілль зіграв унічию зі Страсбуром на власному полі (3:3), а потім, уже на виїзді, розібрався з Гавром (0:3). За підсумками шести поєдинків колектив Женезіо йде п'ятим у турнірній таблиці Ліги 1, маючи десять залікових балів.

Реал через кілька невдалих матчів після восьми турів Ла Ліги є другою командою Іспанії в сезоні-2024/25. Однак, лише "вершкові" та Атлетіко, з яким колектив Карло Анчелотті нещодавно зіграв унічию з рахунком 1:1 на виїзді, досі не знають смаку поразок у чемпіонаті. Після старту в ЛЧ Реал також здолав Еспаньйол (4:1) та Алавес на власному полі (3:2).

Що стосується першого туру Ліги чемпіонів, то в ньому Реал приймав Штутгарт. Господарі поля тричі уразили ворота гостей (які відповіли голом Деніза Ундава) завдяки Кіліану Мбаппе, Антоніо Рюдігеру та Ендріку, продемонструвавши свій клас, хоча простою цю перемогу теж не назвеш, що після матчу своїми словами підтвердили керманич "вершкових" Анчелотті та Мбаппе.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Манді, Баккер — Андре, Буадді — Жегрова, Кабелла, Сахрауї — Девід

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Рюдігер, Е. Мілітао, Ф. Менді — Вальверде, Чуамені, Камавінга, Гюлер — Родріго, В. Жуніор

Не зіграють: Гомес, Гаральдссон, Ісмаїлі, Е. Мбаппе, Мукау — Алаба, Б. Діас, Себальйос

Під питанням: ... — Куртуа, К. Мбаппе

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Реал Мадрид — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.59, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 5.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

прогноз 0:2

Лейпциг — Ювентус

Середа, 2 жовтня, 22:00. РБ Арена, Лейпциг. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція)

Повний анонс матчу Лейпциг — Ювентус читайте за посиланням.

Штурм — Брюгге

Середа, 2 жовтня, 22:00. Вертерзее-Штадіон, Клагенфурт. Головний арбітр — Аліяр Агаєв (Азербайджан)

Штурм зазнав поразки в першому турі Ліги чемпіонів. Австрійський колектив гостював у Бреста та, попри рахунок на табло (2:1), був далеким від здобуття залікових балів. Наприкінці поєдинку підопічні Крістіана Ільцера ще й залишилися в меншості через вилучення Дімітрі Лавале (друге попередження). У клубу з Граца буде не так багато відносно непоганих можливостей зачепитися за очки, а одну з них він уже втратив.

Після поразки у Франції Штурм розгромно програв у чемпіонаті Австрії, приймаючи Вольфсберг (0:3). У виїзному матчі проти Аустрії команда Ільцера втратила перевагу в два голи через два вилучення, у підсумку зігравши внічию (2:2). Так само не вдома Штурм усе ж здолав БВ Лінц (1:2). Однак, саме колектив із Граца лідирує в турнірній таблиці Бундесліги з 16-ма очками після восьми турів, хоча варто зазначити, що РБ Зальцбург (третє місце, 13 очок) має два поєдинки в запасі.

Брюгге в першому турі Ліги чемпіонів як міг боровся з Боруссією Дортмунд на власному полі. Бельгійський клуб тримався до 75-ї хвилини, але потім гості все ж відшукали ключ до своєї результативності, встигнувши тричі уразити ворота свого суперника до кінця протистояння. Трохи вдачі й підопічні Нікі Геєна стартували б бодай з одним заліковим балом, але, схоже, клас "чорно-жовтих" дався взнаки менше досвідченому на такому рівні колективу.

Після поразки від Боруссії Брюгге видав серію з двох невдалих матчів у чемпіонаті Бельгії. Спочатку колектив Геєна поступився вдома Генту з рахунком 2:4, а потім, уже на виїзді, ледь не програв і Шарлеруа. Гості перебували в меншості, але вирвали нічию (1:1) завдяки голу Ганса Ванакена в компенсований час. За підсумками дев'яти поєдинків Брюгге йде четвертим у турнірній таблиці, маючи 14 очок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Штурм: Схерпен — Газібегович, Гейргофер, Айву, Джонстон — Ялькує, Кітеішвілі, Горват — Б'єрет, Джатта, Бевінг

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер — Ветлесен, Оньєдіка — Сков Ольсен, Ванакен, Цоліс — Нільссон

Не зіграють: Лавале, Вютріх, Горенц Станкович — Меєр

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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