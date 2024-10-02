РБ Лейпциг — Ювентус. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 02.10.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 2 жовтня, розпочавшись о 22:00.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Лейпциг на німецькому стадіоні РБ Арена прийматиме Ювентус.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 2 ЖОВТНЯ, 22:00. РБ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

РБ Лейпциг Марко Розе в п'ятому турі Бундесліги вдома розгромив Аугсбург (4:0), перервавши свою серію з двох поспіль матчів без голів у чемпіонаті. На щастя для "биків", відсутність результативних ударів у тих зустрічах не завадила їм здобути по одному заліковому балу в кожній з них. Після п'яти поєдинків РБ Лейпциг (третє місце Бундесліги) є одним із двох клубів, які все ще не знають смаку поразок. У команди Розе також найкращий у чемпіонаті захист (двічі пропустили від Баєра в Леверкузені).

У першому турі основного етапу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг гостював в Атлетіко. Повернутися з Мадрида бодай з одним заліковим балом "бикам" не вдалося, хоча вони й були близькі до нього. Саме німецький клуб відкрив рахунок у матчі завдяки швидкому голу Беньяміна Шешко, однак, із перевагою в один м'яч перемогу в підсумку святкували "матрацники". Три очки Атлетіко принесли гол Антуана Грізманна в першому таймі та результативний удар Хосе Марії Хіменеса на останній хвилині основного часу.

Після поєдинку з Ювентусом на РБ Лейпциг у ході основного етапу чекають зустрічі з Ліверпулем (Д), Селтіком (В), Інтером (В), Астон Віллою (Д), Спортінгом (Д) і Штурмом (В).

Компанія FAVBET вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Марко Розе. Так, на перемогу РБ Лейпциг пропонується коефіцієнт 2.42, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.

Сценарій "Ювентус не програє і тотал менше 2,5" оцінюється показником 2.65, тоді як на гол нинішнього найкращого бомбардира туринців Душана Влаховича пропонується коефіцієнт 2.80.

Для Ювентуса старт в оновленій Лізі чемпіонів був значно вдалішим. У першому турі "б'янконері" приймали ПСВ. Голи Кенана Їлдиза та Вестона Маккенні в першому таймі, а також дебютні результативні дії (гол та асист) Ніко Гонсалеса в другому сформували комфортну для туринців перевагу в три м'ячі. Гості з Нідерландів відповіли лише пізнім голом Ісмаеля Сайбарі, який став першим і наразі єдиним виконавцем, якому вдалося уразити ворота підопічних Тіаго Мотти в нинішньому сезоні.

На внутрішній арені (друге місце Серії А) в Ювентуса справи йдуть ще краще, ніж у "биків". "Б'янконері" є одним із двох колективів, які протягом стартових шести турів не зазнали жодної поразки. В команди Мотти теж найкращий захист, але, на відміну від РБ Лейпциг, Ювентус узагалі досі не пропустив у своєму чемпіонаті. У шостому турі Серії А туринці здобули розгромну перемогу в Генуї, тричі забивши у ворота Дженоа.

Після зустрічі з РБ Лейпциг на Ювентус у ході основного етапу чекають матчі проти Штутгарта (Д), Лілля (В), Астон Вілли (В), Манчестер Сіті (Д), Брюгге (В) та Бенфіки (Д).

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Марко Розе, головний тренер Лейпцига: "Ювентус дуже зріла, добре організована команда. Вони дуже старанно працюють в обороні. Юве дуже гнучкий у грі з м'ячем, гравці часто міняються позиціями. У них дуже сильний лівий фланг з Андреа Камб'язо та Кенаном Їлдизом, а Душан Влахович є топовим гравцем. Це буде важкий виклик, але ми знайшли дещо, що хочемо використати проти них. Ми маємо діяти якнайкраще".

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Ми підготувалися до матчу проти конкурентоспроможної команди, яка демонструє хороший футбол і багато пресингує. Ми, як і завжди, зосереджені та підходимо до гри з повагою до суперника і максимальною самовідданістю. Решта не має значення, я зосереджений лише на Ювентусі та зусиллях, які ми маємо докласти задля здобуття позитивного результату".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Люкеба, Раум — Зайвальд, Айдара — Баумгартнер, Сімонс — Опенда, Шешко

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Бремер, Камб'язо — Тюрам, Локателлі — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

Не зіграють: Кампль, Уедраого, Шлагер — ...

Під питанням: ... — Мілік

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