Астон Вілла — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 02.10.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 2 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на англійському Вілла Парк зустрінуться Астон Вілла та мюнхенська Баварія.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

[78] АСТОН ВІЛЛА — БАВАРІЯ [3]

СЕРЕДА, 2 ЖОВТНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАДУ ПЕТРЕСКУ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Повторюючи фінал Кубка європейських чемпіонів 1982 року, Астон Вілла і Баварія зустрінуться через 42 роки в Лізі чемпіонів.

Обидві команди впевнено виграли свої перші матчі у першому турі: Вілла забила три голи Янг Бойз (3:0), а німці завдали дев'яти результативних ударів по Динамо Загреб (9:2).

З волі долі перший домашній матч Вілли в головному єврокубку з 1983 року зведе англійців із суперником, якого він переміг роком раніше в Роттердамі. У єдиній попередній зустрічі Астон Вілла обіграла баварців (1:0) та стала чемпіоном.

Єдиною командою Прем'єр-ліги, яка виграла свої перші два матчі в ЛЧ з моменту її реорганізації в 1992 році, був ще один клуб з Мідлендса — Лестер у 2016 році, але саме це і стане їхньою метою на домашньому стадіоні перед заповненими трибунами.

Минулими вихідними Астон Вілла втратила перемогу над новачком АПЛ — Іпсвічем Тауном (2:2) і зараз посідає п'яте місце після шести турів. Емері вже двічі обігравав Баварію і програв лише три з двадцяти матчів групових етапів у ЛЧ. Однак одна з цих поразок була від Баварії у 2017 році, коли він був тренером ПСЖ.

Баварія у свою чергу почала свою останню єврокубкову кампанію із рекордної домашньої перемоги. Команда Венсана Компані єдина, яка змогла забити дев'ять голів в одному матчі ЛЧ, а також завдала 19 ударів по воротах — ще один рекорд турніру.

Переможна серія Компані завершилася нічиєю 1:1 проти чинного чемпіона Бундесліги Баєра, але загалом останні результати посилили впевненість у тому, що Баварія повертається та прагне нових успіхів.

У Лізі чемпіонів Баварія не допускала поразок у 41 матчі групового етапу, здобувши 37 перемог з вересня 2017 року. Крім того, в 12 з 13 останніх сезонів вони виходили до чвертьфіналу або вище, тому вони знову розраховують потрапити у вісімку найкращих і уникнути потенційно складного плей-оф, тому перемога на Вілла Парк точно входить до їхніх найближчих планів.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15. Враховуючи те, що обидві команди грають у відкритий та атакуючий футбол, пропонуємо вам звернути увагу на варіант "обидві команди заб'ють", на який дається коефіцієнт 1,53.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Торрес, Дієго Карлос, Конса — Ремзі, Тілеманс, Онана, Бейлі — Роджерс — Воткінс.

Баварія: Ноєр — Девіс, Мін-Дже, Упамекано, Геррейру — Кімміх, Павлович — Гнабрі, Мусіала, Олісе — Мюллер.

Не зіграють: Макгін, Мінгз, Камара — Станішич, Іто, Бої.

Під питанням: Кеш — Кейн.

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