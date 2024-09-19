Стуані став найвіковішим дебютантом Ліги чемпіонів серед польових гравців

Рекордсменом є 40-річний Тасос Мітропулос.

Вчора, 19 вересня, відбувся матч стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому Жирона поступилася ПСЖ (0:1).

У цьому матчі взяв участь нападник каталонської команди Крістіан Стуані, який вийшов у стартовому складі.

За інформацією Opta, 37-річний уругваєць став найвіковішим дебютантом Ліги чемпіонів серед польових гравців у ХХІ столітті.

Також зазначається, що абсолютний рекорд належить Тасосу Мітропулосу, який дебютував у турнірі за Олімпіакос у віці 40 років у 1997 році.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Жирона.