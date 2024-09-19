Стуані став найвіковішим дебютантом Ліги чемпіонів серед польових гравців

Вчора, 19 вересня, відбувся матч стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому Жирона поступилася ПСЖ (0:1).
У цьому матчі взяв участь нападник каталонської команди Крістіан Стуані, який вийшов у стартовому складі.
За інформацією Opta, 37-річний уругваєць став найвіковішим дебютантом Ліги чемпіонів серед польових гравців у ХХІ столітті.
Також зазначається, що абсолютний рекорд належить Тасосу Мітропулосу, який дебютував у турнірі за Олімпіакос у віці 40 років у 1997 році.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Жирона.