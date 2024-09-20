Хабі Алонсо: Баєр грав з Феєнордом дуже зріло, хоча атмосфера була особливою

Коментар іспанця після розгромної перемоги в ЛЧ.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Феєноордом (4:0) в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

"Баєр сьогодні виступив дуже добре. Ми грали дуже зріло, хоча атмосфера була особливою. Моя команда добре попрацювала.

У Лізі чемпіонів ви завжди повинні забивати голи, але ви також маєте добре захищатися. Ми це зробили сьогодні. Тепер нам потрібно продовжувати це робити в наступних іграх. Ми добре виступили. Це був дуже зосереджений виступ. Це лише перша гра, але, звісно, ​​ми задоволені", — сказав Алонсо.

Нагадаємо, Кейн та Грізманн — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.