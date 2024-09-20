Гасперіні: Арсенал грав так, ніби їх влаштовувала нічия

Наставник "бергамасків" поділився своїми думками після гри з "канонірами".

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічийний результат у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (0:0).

"Звісно, ​​є про що шкодувати. Пенальті — це завжди чудова можливість, і повести в рахунку на той момент було б важливо. Проте ми маємо бути задоволені — ми зіграли на високому рівні, який можна порівняти з рівнем суперника.

Сейв Раї був видатним, але після удару головою на добиванні м'яч пройшов надто близько від нього. Шкода, бо це був, мабуть, найкращий виступ Ретегі за команду, він дуже старався і заслужив гол.

Я захоплююся Арсеналом, і хоча вони не досягли успіху в атаці, вони довели свою надійність і підтвердили, що їх важко зламати. Ця гра зробить нас сильнішими, ми багато чому навчилися.

Останнім часом ми провели кілька добрих матчів, але не виявили себе належним чином у матчі з Інтером. Принаймні ми дізналися, як грати проти суперників такого рівня.

Мені здалося, що Арсенал грав так, ніби їх влаштовувала нічия. Мені здалося, що у нас було більше шансів на перемогу, ніж у них", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Арсенал.