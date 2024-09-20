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-
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-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
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-
01 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
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-
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Артета: Я став свідком двох найкращих сейвів, які я, напевно, колись бачив у своїй кар'єрі

20 вересня 2024

Мікель Артета, Getty Images

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічийний результат у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:0).

"Ми почали гру дуже добре в перші 20-25 хвилин. Ми грали з м'ячем у правильних зонах і були ефективні, але не створювали занадто багато явних моментів. Після цього ми втратили контроль над грою, тому що були дуже непослідовні з м'ячем, втрачаючи багато простих м'ячів.

У другому таймі нам поставили пенальті, і я став свідком двох найкращих сейвів, які я, напевно, колись бачив у своїй кар'єрі. Після цього гра продовжилася так само, як після перших 25 хвилин. Ми втрачали багато м'ячів. Ми мали моменти, але ми так і не довели це до домінування чи погроз. Ми мали великий шанс з Мартінеллі, щоб виграти гру, але він не був реалізований. Загалом є багато того, що потрібно покращити.

Це була справді складна гра в емоційному плані. Коли ми мали певні моменти, які йшли не за планом, я відчував, що команда трохи втрачає дисципліну. Ми виявили більше зрілості, аніж минулого року — якщо ви не бачите способу перемогти, принаймні потрібно не програти. Але це безперечно не ті слова, які я хочу сказати команді", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Арсенал.

Джерело: ФК Арсенал (Лондон)

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