Артета: Я став свідком двох найкращих сейвів, які я, напевно, колись бачив у своїй кар'єрі

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічийний результат у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:0).

"Ми почали гру дуже добре в перші 20-25 хвилин. Ми грали з м'ячем у правильних зонах і були ефективні, але не створювали занадто багато явних моментів. Після цього ми втратили контроль над грою, тому що були дуже непослідовні з м'ячем, втрачаючи багато простих м'ячів.

У другому таймі нам поставили пенальті, і я став свідком двох найкращих сейвів, які я, напевно, колись бачив у своїй кар'єрі. Після цього гра продовжилася так само, як після перших 25 хвилин. Ми втрачали багато м'ячів. Ми мали моменти, але ми так і не довели це до домінування чи погроз. Ми мали великий шанс з Мартінеллі, щоб виграти гру, але він не був реалізований. Загалом є багато того, що потрібно покращити.

Це була справді складна гра в емоційному плані. Коли ми мали певні моменти, які йшли не за планом, я відчував, що команда трохи втрачає дисципліну. Ми виявили більше зрілості, аніж минулого року — якщо ви не бачите способу перемогти, принаймні потрібно не програти. Але це безперечно не ті слова, які я хочу сказати команді", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Арсенал.